Tunisie : El Jem fête de la musique symphonique

500 mille dinars tel est le budget alloué pour la 32ème édition du Festival international de Musique symphonique d’El Jem se déroulera du 08 juillet au 12 août 2017.

C’est ce que Mabrouk Laayouni sous directeur et l’organisateur du festival, aujourd’hui, 28 juin, lors d’une conférence de presse consacrée à l’événement. Et de préciser que le ministère des Affaires culturelles a contribué au budget à hauteur de 110 mille dinars et le ministère du Tourisme y a participé à hauteur de 100 mille dinars.

Huit concerts vont illuminer les soirées du festival du 8 juillet au 12 aout. Venant de l’Italie, de l’Ukraine, Madrid et de Tunisie.

Il est à noter que l’ouverture des portes est prévue pour 20h00 et le début des spectacles est prévu pour 21h30. Les prix des tickets sont de l’ordre de 31 dinars et 41 dinars. La direction du festival a pensé au transport. En partenariat avec La Société nationale des chemins de fer tunisiens, des trains vont assurer les le transport des festivaliers à l’occasion du festival.