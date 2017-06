Le programme « Europe créative » ouvrira un bureau à Tunis

« Youssef Chahed, chef du gouvernement d’Union nationale, a décidé samedi en Conseil des ministres, de propulser davantage l’action des artistes et de la culture en accordant un budget supplémentaire pour l’aide à la création, aux espaces de médiation et aux festivals régionaux.

Le ministère des Finances, attentif aux requêtes du ministère des Affaires culturelles, y a répondu favorablement. Lors de ce Conseil des ministres, le gouvernement d’Union nationale a aussi valid é l’engagement de la Tunisie dans le programme de coopération et d’échange » Europe créative ».

Une première où la Tunisie est le seul pays maghrébin et arabe à bénéficier d’un tel programme européen à très grand budget pour la culture.

Un bureau permanent sera installé à Tunis pour répondre à tous les projets tunisiens, au titre de 2017-2020. Grâce à cet engagement, la Tunisie bénéficiera des mêmes droits et avantages que les pays européens pour l’entrepreneuriat culturel, projets de création, mobilité artistique, création d’espaces indépendants….

Une grande chance pour les acteurs, opérateurs et artistes tunisiens qui devraient présenter leurs dossiers à partir de septembre 2017.