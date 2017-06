Lancement d’un clavier bien tunisien

Le « Tunisien » ou la « Derja » ne se parle pas uniquement, il s’écrit également. C’est sans doute tout le sens de l’initiative du lancement d’un clavier bien de chez nous.

Ne pas veiller idiot. Osons paraphraser le Festival du jazz de Tabarka pour dire que tel semble être également le leitmotiv de l’association « Derja ». Qui a organisé, le 20 juin 2017, une soirée ramadanesque centrée sur ses dernières initiatives concernant les modes d’écriture du « Tunisien », « la langue des habitants de notre pays depuis toujours ».

Le cadre s’y prêtait bien : Dar el Benani, une demeure bourgeoise de Tunis située à quelques encablures de la Kasbah, à Tunis, en plein quartier de Bab Jedid. La demeure appartient à un style architectural arabo-andalou qui a marqué notre pays depuis le XV ème siècle.

Comment écrire « Halouma » et « Thamer »

Et comme dans toutes les demeures bourgeoises, le patio éclatant de blancheur avait servi de réceptacle à un événement qui se voulait être déterminant pour « Derja » : présenter donc une initiative capable de mieux enraciner le « Tunisien » dans leur vécu : car la langue tunisienne n’est pas seulement parlée, a souligné, en début de soirée, Ramzy Chérif, chef d’entreprise et président de « Derja » : « On peut l’écrire également ».

Et le « Tunisien » peut être transcris aussi bien en alphabet arabe que français. L’exposé du président de « Derja » a du reste promené ses invités dans de nouvelles lettres d’alphabet. Comme un H barré pour exprimer le « Ha » arabe. Ou encore un T barré pour écrire « Th ». Pensez, par exemple, à comment on peut écrire « Halouma » et « Thamer ».

Musique, chants et danses seulement made in Tunisia

Bien plus « Derja » a imaginé un clavier en arabe et un autre en français pour introduire les nouvelles lettres d’alphabet qu’il croit utile d’utiliser pour mieux rendre compte du parler tunisien. Des claviers téléchargeables sur le site de l’association. Un travail qui a demandé des mois, assure Ramzy Chérif. Et l’expertise de linguistes.

Cent pour cent tunisienne, la soirée de « Derja » a été pour le reste largement festive. Avec musique, chants et danses seulement made in Tunisia. Avec notamment la présence du chanteur Zine El Haddad qui a bercé le public avec des mélodies d’un passé bien proche. Encore présentes dans la mémoire de tout un chacun.

Et un magnifique spectacle de Stambali pour montrer l’enracinement du « Tunisien » dans une culture bien riche. La Tunisie n’a-telle pas fini par adopter et domestiquer tous ceux qui ont mis un jour ou un autre les pieds sur son sol ?