Le « Programme Innovation » d’Orange Tunisie continue d’enrichir l’expérience des jeunes et notamment des développeurs tunisiens.

En effet, après les partenariats signés avec les écoles, les universités et les clubs de jeunes pour organiser des formations en technologies innovantes sur l’ensemble du territoire, l’ouverture d’Orange Tech Club du Kef et le passage à la version 2.0 d’Orange Developer Center de Tunis, le « Programme Innovation » s’étend encore en régions avec l’ouverture d’un second Orange Tech Club à l’ISET Nabeul, en attendant les 3 prochains prévus au courant de cette année.

« Notre démarche est à la fois utile et originale : il ne s’agit pas d’installer des ordinateurs, de financer et de nous en aller mais de préparer les jeunes pour le marché de l’emploi en renforçant leurs compétences techniques et soft skills. Ils doivent mettre toutes les chances de leur côté afin de décrocher leur premier emploi. Jusque-là, notre Orange Developer Center de Tunis a accueilli des jeunes venant de partout et il est très important pour nous de nous rapprocher de ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur la capitale et de répondre à leurs attentes et besoins en augmentant et notre capacité d’accueil et l’étendue géographique de notre programme », a ainsi déclaré Asma Ennaifer, Directrice des Relations Extérieures, de RSE et de l’Innovation chez Orange Tunisie.

Content de se retrouver entouré de jeunes et brillants étudiants, pour l’une de ses premières sorties en public, Thierry Millet, nouveau Directeur Général d’Orange Tunisie, a pour sa part rassuré les présents et surtout les jeunes quant à « l’engagement d’Orange Tunisie à continuer à mettre son innovation numérique à leur service pour qu’ils puissent se surpasser et rivaliser avec les meilleurs à l’échelle internationale ».

Ce second Orange Tech Club à l’ISET Nabeul est bien évidemment une chance pour tous les jeunes de la région : avec une capacité de 20 postes de travail et un emplacement central sur le campus universitaire – regroupant également l’Institut préparatoire aux études d’ingénieurs, la Faculté des sciences économiques et de gestion et l’Institut supérieur des Beaux arts – il a été pensé pour être un lieu d’échanges multidisciplinaires pour favoriser la créativité et l’innovation grâce aux technologies.

Il représente aussi une excellente opportunité pour Orange Tunisie afin de détecter des profils intéressants qui pourraient sortir du lot, voire de jeunes étudiants qui ont la fibre entrepreneuriale et qui veulent être accompagnés dans leurs projets d’entreprises, sur différents domaines (business plan, coaching managérial, marketing…).

Par ailleurs, est-il besoin de rappeler que l’ensemble des Orange Tech Clubs sont en réseau puisque reliés les uns aux autres par une plateforme qui encourage le travail collaboratif : ainsi, un projet peut être initié à Nabeul, adopté au Kef et parachevé à Tunis. L’objectif étant de s’entraider et de faire profiter toute la communauté des dernier-nés de la technologie sans aucune barrière géographique.

Et d’ailleurs c’est dans ce cadre que s’inscrit le partenariat d’Orange Tech Club et le réseau des Centres de carrière et de certification des compétences puisque les activités des « 4C » pourront avoir lieu dans les locaux d’Orange Tech Clubs et les étudiants et les conseillers du 4C pourront participer aux formations et événements organisés par Orange Tech Clubs.