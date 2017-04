Inauguration du salon du tourisme : les nouvelles filières à l’honneur

La 23eme édition du salon international du tourisme, des voyages et des vacances MIT a été inaugurée hier au parc des expositions du Kram en présence de plusieurs officiels tunisiens, des Ambassadeurs étrangers et un grand nombre de professionnels du secteur.

Un édition qui se tient alors que le tourisme tunisien amorce une reprise qui suscite l’optimisme des intervenants après le retour de plusieurs tour-opérateurs et des touristes, notamment des marchés traditionnels dont la France, l’Allemagne et la Belgique.

La manifestation comporte en fait cinq salons : «Horeca Expo» (équipements et services pour l’hôtellerie et la restauration), «Spa Expo» (thermalisme, thalasso et spa), «Boat Show» (plaisance et activités nautiques) et «Golf Show».

Selma Elloumi-Rekik Ministre du tourisme et de l’artisanat, qui a procédé à l’inauguration officielle du salon, s’est déclarée satisfaite de la qualité des exposants, tout en exhortant les professionnels du secteur à tirer le meilleur profit des techniques et des technologies les plus avancées et booster ainsi le tourisme tunisien qui commence à retrouver des couleurs après nombre de difficultés.

Les salons du Tourisme enregistreront la participation de l’Algérie, l’Egypte, l’Indonésie, l’Afrique du sud, le Cameroun et le Congo. Une centaine d’ exposants participent à ces salons, représentant diverses spécialités liées au tourisme, notamment l’hôtellerie, les loisirs, le transport, le tourisme culturel, le tourisme de santé…

Il est à noter que le «M.I.T» qui atteint cette année sa 23ème édition, est le showroom de la Tunisie touristique, visant à faire du pays, une capitale pour le tourisme maghrébin, méditerranéen et africain.

Coté réflexion le programme du salon comporte plusieurs conférences se rapportant notamment au tourisme durable, à l’écotourisme dans les parcs nationaux tunisiens (un produit d’avenir pour un tourisme qui s’inscrit dans la durabilité), au développement du tourisme insulaire (perspectives et enjeux) et au E tourisme en Tunisie (état de lieux et perspectives).