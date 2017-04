Ennakl Auomobiles : lancement de l’Audi Q2 et la nouvelle A5 coupé

La société Ennakl Automobiles, distributeur officiel et concessionnaire automobile en Tunisie des marques Audi, Volkswagen, Seat, Volkswagen utilitaire et Porsche, a lancé, hier, ses deux nouveaux véhicules, à savoir le Q2 et l’Audi A5 coupé.

Présenté pour la première fois dans le monde au Salon automobile de Genève 2016, l’Audi Q2 se veut le petit crossover. Ce nouveau-né, destiné particulièrement à une clientèle plus jeune et dynamique, vient compléter la gamme déjà fournie des SUV Audi Q7, Q5 et Q3.

Une nouvelle expression de design polygonal a été développée avec l’Audi Q2 tout en s’inscrivant dans la lignée des Audi d’exception. Il est géométrique et inclut des formes spécifiques au modèle, présentant un caractère indépendant unique dans la gamme Q.

Il s’agit d’un SUV puissant et fonctionnel qui propose une position haute, avec une bonne visibilité, ainsi qu’un large compartiment à bagages (de 405 à 1 050 L). Il répond aux attentes fondamentales des SUV, avec une position de conduite sportive, inspirée des berlines Audi.

Il mesure 4,19 m de long, ce qui lui permet de se garer facilement en créneau ou en bataille grâce au park assist disponible en option. Le système fonctionne aussi bien en marche avant ou en marche arrière. Il peut également sortir seul de son espace de stationnement.

Ce véhicule est personnalisable avec de nombreux équipements et couleurs (extérieures, intérieures et garnitures des sièges) permettant d’être créatif afin de concevoir un modèle à son image unique.

En premier lieu, Audi commercialise les modèles avec une motorisation 1.4 TFSI CoD (110 kW/150 ch), une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou S tronic à 7 rapports à double embrayage, ou une motorisation 1.6 TDI (85 kW/116 ch) avec une transmission manuelle à 6 rapports. Par la suite, plusieurs combinaisons de motorisations et transmissions suivront et la gamme sera étendue avec une 2.0 TDI. Cette motorisation sera disponible en deux versions de puissance: 110 kW (150 ch) et 140 kW (190 ch).

Nouvelle A5 coupé

Neuf ans après l’apparition de la première génération, l’Audi A5 coupé arbore un regard neuf, moderne et assuré. La seconde génération du modèle iconique se dévoile avec un look plus pointu et des équipements encore plus technologiques. Fidèle à son ADN, elle reste un véhicule aussi sportif qu’élégant.

Avec son design sculptural, ses technologies de pointe, son nouveau châssis, et ses systèmes d’aide à la conduite dernier cri, la deuxième génération d’Audi A5 redéfinit les standards du coupé et élève le niveau d’un modèle déjà iconique.

Athlétique, sportive et élégante, la nouvelle A5 coupé est caractérisée par son moteur puissant, dont les performances ont été optimisées de 17% réduisant ainsi la consommation jusqu’à 22%; et son poids à vide qui a été allégé de 60 kg.

Conçue en tant que la plus légère du marché, l’Audi A5 coupé est également leader sur le segment avec un coefficient de traînée de seulement 0.25. Son compartiment à bagages offre un volume de 465 L, soit 10 L de plus que le modèle de première génération.