Senior Intérim : une nouvelle palteforme pour verdir les entreprises

L’ancien directeur général de Petrofac, Imed Derouich, vient de lancer son nouveau projet Senior Intérim, aujourd’hui, 14 février, à Tunis. Zoom sur une première en Tunisie.

Le projet, implanté pour le moment à Sfax et à Tunis, consiste en une plate-forme capable de sélectionner les seniors selon leurs catégories professionnelles et expériences pour des missions ponctuelles en tant qu’encadreurs, formateurs et consultants auprès d’entreprises nécessitant ce genre de services.

Ainsi le retraité reprend du service et fera profiter de sa compétence, acquise de longue date, et de son expérience les jeunes ressources humaines qui entament leur vie professionnelle.

Prenant la parole, après la diffusion d’un spot publicitaire sur le concept, Imed Derouich a pris soin d’exposer en détail son idée et ses ambitions, devant un auditoire composé de médias, députés de l’ARP et hommes d’affaires.

Déterminé et confiant à la fois, Imed Derouich semble maîtriser son sujet. Il a expliqué qu’il a été inspiré par le film, avec Robert de Niro, « Le Nouveau stagiaire ».

Dans un premier temps, la plateforme réunira 100.000 CV avec l’intention d’atteindre un million de CV toutes catégories professionnelles de retraités confondues, explique-t-il.

Senior Intérim cible également l’international puisqu’il souhaite impliquer le plus de pays possible. Afin d’illustrer son idée, Imed Derouich a fait savoir qu’il est possible, à titre d’exemple, qu’un Tunisien, expert en phosphate, soit sollicité par un pays étranger intéressé par son expertise.

Un autre exemple : un Tunisien qui envisage d’investir dans le domaine du sucre pourra recourir aux services d’un expert retraité du Brésil.

Grâce à Senior Intérim, les entreprises tunisiennes et étrangères pourront consulter un grand nombre de CV d’experts retraités dans toutes les catégories. Bien qu’elle s’adresse aux retraités toutes catégories professionnelles confondues, cette plateforme sera gérée de bout en bout par de jeunes compétences, fait remarquer l’intervenant.

En marge de l’événement, Emna Selmi, responsable RH, a expliqué à leconomistemaghrebin.com que le logo de l’entreprise (moustache et lunette) représente le senior, son expérience et sa clairvoyance.

Pour elle le logo reflète bien l’esprit de Senior Intérim : « La rencontre entre le stagiaire et le senior ne peut être qu’enrichissante au niveau professionnel. Le retraité grâce à son expérience peut donner de la valeur ajoutée à l’entreprise », considère-t-elle.

De même, le retraité se sentira valorisé d’avoir l’opportunité de faire de nouvelles expériences, grâce à Senior Intérim, comme consultant et pourrait dévoiler un potentiel insoupçonné, d’après elle.