Targa Consult vient de publier le comparatif des commissions prélevées sur les opérations bancaires annuelles établi par l’Observatoire de l’inclusion financière, relevant de la Banque centrale de Tunisie.

Dans la catégorie des frais de tenue de compte, ceux de la tenue de compte chèques sont les plus élevés soit 60 dinars. Ce montant a été enregistré à la Banque de l’Habitat (BH), la Banque de Tunisie (BT) et la Banque tuniso-libyenne (BTL).

Le montant de la commission annuelle prélevé pour le compte chèques en 2016 à l’Union internationale de banques (UIB), la Banque nationale agricole (BNA), la Société tunisienne des Banques (STB) et la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) a oscillé entre 20 et 36 dinars. Chez l’UBCI, le montant de la commission annuelle de compte chèque a oscillé entre 4 et 48 dinars.

Pour les comptes courants, les commissions prélevées sur les opérations bancaires, le montant le plus élevé a été enregistré à la Banque franco-tunisienne (120 dinars), la Banque de l’Habitat (120 dinars) et Attijari Bank (100 dinars). A l’UBCI le montant minium était de 12 dinars et le montant maximum de 88 dinars.

Quant à la Banque tuniso-koweitienne (BTK) et la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE), le montant des commissions prélevées sur les opérations bancaires atteint 40 dinars.

Pour la même année 2016, les commissions prélévées sur les opérations bancaires pour les comptes Epargne ont atteint un montant max de 20 dinars à la BH et la BNA, un montant maximal de 8 dinars chez Attijari bank. La BIAT et l’Arab Tunisian Bank (ATB) prélèvent respectivement 6 dinars et 5 dinars. Pour les autres banques, aucun montant n’a été prélevé en 2016.