Elisabeth Guigou: « Notre intérêt à tous est que la Tunisie réussisse »

Elisabeth Guigou, présidente de la commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale française, est de passage en Tunisie pour une courte visite officielle,.

Lors de cette rencontre, Elizabeth Guigou a souligné l’importance de la coopération entre les deux pays non seulement à travers l’histoire commune des deux pays, mais aussi en termes de partenariat économique, culturel et sécuritaire, a-t-elle précisé.

L’objectif de cette rencontre, la présentation du rapport public d’information sur les relations entre l’UE et le Maghreb (rapporteurs : Guy Teissiez et Jean Glavany). Elle a ajouté que ce qu’il faut retenir comme message principal de ce rapport est que : « la France et l’Europe doivent se tourner davantage vers les pays du Maghreb pour les soutenir, et en particulier la Tunisie, le seul qui a réussi sa révolution ».

A propos de sa rencontre avec le président de la République Béji Caïd Essebsi, elle déclare: « A chaque fois que je le rencontre, je suis frappée par sa lucidité, son énergie, sa forme intellectuelle mais aussi sa capacité d’analyser les progrès réalisés par la Tunisie »

Et d’ajouter: « On ne réussit pas une révolution en l’espace de quelques années. Il faut forcément du temps pour appliquer des réformes ».

Par ailleurs, une inquiétude particulière à la suite de l’analyse de la situation en Tunisie : « Personnellement, j’ai confiance en la Tunisie, idem pour l’opinion de la majorité des députés de la commission. Or quand des donateurs internationaux décident d’aider la Tunisie, cela dénote d’une marque de confiance de la réussite de la révolution tunisienne, qui d’ailleurs dans ce rapport est signalé comme un exemple unique, un symbole éclatant dans la région ».

Beaucoup de défis à surmonter notamment économiques et sociaux que la Tunisie affronte avec courage mais il faut du temps pour obtenir des résultats, souligne Mme Guigou.

Sur le volet de la lutte contre le terrorisme, elle a répondu: « tous les pays au monde, y compris la France qui ne fait pas exception, se trouvent en position de vulnérabilité par rapport au terrorisme. Il est de notre intérêt à tous à ce que la Tunisie réussisse dans sa lutte contre le terrorisme ».