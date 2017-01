Médias : 219 millions de dinars d’investissement publicitaire en 2016

Selon les chiffres publiés à l’occasion de l’Open Sigma 2017, le montant global brut de l’investissement publicitaire en HT est de 219 millions de dinars, un montant stable par rapport à 2015 (- 0.48%).

Notons que les investissements publicitaires (IP) sont comptabilisés en hors taxes à partir des grilles tarifaires publiques des différents supports médias, exprimés sans majorations, ni remises, ni dégressifs, ni gratuités.

Les IP sont répartis comme suit : 135 millions de dinars pour la TV, 34.8 millions de dinars pour la radio, 22,7 millions de dinars l’affichage urbain, 19.8 millions de dinars la presse papier, en chute continuelle sauf pour la presse magazine et 7 millions de dinars pour le digital.

Les secteurs ayant le plus investi en matière publicitaire sont : Télécom et Internet avec 49.53 millions de dinars, l’ Alimentaire 38 millions de dinars, l’Hôtellerie 13.87 millions de dinars, la Distribution 8.6 millions de dinars et l’Hygiène avec 8.3 millions de dinars (pour les supports TV, Radio et presse papier)

Les cinq premiers annonceurs sont : Ooredoo avec 21 millions de dinars, Tunisie Télécom 15.9 millions de dinars, Orange Tunisie 11,1 millions de dinars, Stial Délice Danone 9.4 millions de dinars et BST-Coca Cola Company avec 4.1 millions de dinars.