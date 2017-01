BCT : principales nouvelles dispositions relatives aux transferts au titre des opérations courantes

La Banque centrale de Tunisie vient de publier les principales nouvelles dispositions des circulaires n°2016-08, 2016-09 et 2016-10 du 30 décembre 2016. Voici les principales nouvelles dispositions de la circulaire n°2016-09 du 30 décembre 2016 relatives aux transferts au titre des opérations courantes.

La révision s’insère dans le cadre du processus de libéralisation du compte courant et vise l’harmonisation et l’assouplissement des dispositions réglementaires qui régissent les obligations des intermédiaires agréés en matière d’exécution des paiements en provenance et à destination de l’étranger qui leur sont délégués.

Ainsi, les intermédiaires agréés pourront réaliser, sans requérir l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie et en plus des opérations déjà déléguées, les transferts au titre des opérations ci-après :