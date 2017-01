La Conect présente à Y. Chahed sa vision pour la relance de l’économie tunisienne

En dépit des mutations profondes que connait l’économie mondiale et d’une conjoncture économique difficile au plan national et international, la Tunisie présente toujours des potentialités et des atouts certains et demeure une destination stratégique et attractive pour les investisseurs tant nationaux qu’étrangers.

C’est dans le but de valoriser ces atouts et de les mettre à contribution pour relever les grands défis que la Tunisie doit affronter surtout dans les domaines de la croissance , la création d’emplois, le développement régional et les équilibres macro-économiques et financiers que la CONECT a présenté au Chef du Gouvernement, Youssef Chahed lors de la rencontre tenue récemment à Dar Dhiafa à Carthage sa vision et ses propositions pour favoriser la relance de l’économie nationale et donner un nouvel élan à l’investissement et au développement.

Tarak Cherif, Président de la CONECT et les membres du Bureau exécutif de l’organisation ont surtout relevé la nécessité d’agir pour améliorer l’environnement des affaires dans le pays en veillant au respect de la loi, la consécration de l’autorité de l’Etat, la lutte contre le commerce parallèle et la contrebande, la réforme de l’administration et l’amélioration du climat social.

La dépréciation continue du Dinar, la relance des secteurs stratégiques à l’instar de l’industrie, du tourisme et de l’agriculture, la mise en œuvre de fonds régionaux d’investissements, l’internationalisation des entreprises tunisiennes, la création de bureaux économiques de promotion et de liaison dans les marchés porteurs notamment en Afrique, l’adoption de stratégies de filières et l’encouragement à la transformation des produits agricoles ainsi que la recherche de nouveaux débouchés ont été au centre des débats.

Des mesures et des actions adaptées ont été débattues au cours de cette rencontre. Des réunions de suivi entre les structures sectorielles et régionales de la CONECT concernées et la Présidence du Gouvernement ont été décidées.