Kasserine : retour au calme après de violentes manifestations

Des pneus brûlés, jet de pierres et des dizaines d’individus se sont laissé aller à des actes de vandalisme dans la soirée du mardi 3 janvier à la cité Ennour à Kasserine. Après l’intervention des forces de l’ordre, retour au calme.

L’Armée nationale a dû intervenir en renfort pour protéger les institutions de l’Etat. Six ans après le 14 janvier 2011, la région est restée la ville la plus marginalisée, le taux de chômage étant parmi les plus élevés.

Pour rappel, Kasserine est classée avant-dernier gouvernorat dans le développement régional avec un indice de 2.18/10, soit au-dessous de la moyenne. Ainsi, Kasserine décroche la 21ème place avec un score de 2.55/10, nettement en dessous de la moyenne enregistrée, d’après le dernier rapport de l’attractivité régionale de l’Institut arabe des chefs d’entreprise.