Transfert d’argent: WorldRemit couvre l’Algérie

WorldRemit, spécialiste du transfert d’argent par voie électronique, s’implante en Algérie et propose de nouveaux services de collecte d’espèces. Ses clients auront la possibilité d’envoyer de l’argent que le destinataire pourra récupérer en espèces auprès de l’une des agences de la Trust Bank Algeria.

A cette occasion, le fondateur et CEO de WorldRemit Ismail Ahmed a annoncé que l’objectif est d’offrir à ses clients la liberté d’envoyer de l’argent quand ils le veulent et où ils veulent. «L’ère des files d’attente interminables dans les agences de transfert est révolue. L’argent ne met plus des jours pour arriver, puisque le destinataire le reçoit instantanément après quelques clics sur un téléphone portable du côté de l’expéditeur», a-t-il précisé.

Et d’ajouter que son nouveau service de collecte d’espèces en Algérie permet aux membres de la diaspora d’envoyer des sommes à percevoir en liquide dans la Trust Bank Algeria, un des établissements bancaires les plus réputés du pays.

Via son application mobile et son site web, WorldRemit permettra au public d’envoyer de l’argent, instantanément et en toute sécurité, depuis une cinquantaine de pays vers 125 destinations.

Surnommé le «WhatsApp de l’argent», WorldRemit rend ainsi l’envoi d’argent à l’international aussi facile que celui d’un message instantané.

A noter que WorldRemit a reçu le soutien financier d’Accel Partners et de TCV – investisseurs de Facebook, Spotify, Netflix et Slack. Son siège se trouve à Londres, avec des antennes aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, à Singapour, aux Philippines, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Chaque mois, WorldRemit enregistre plus de 500 mille transferts d’argent.