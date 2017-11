Grand Tunis: handicaps et atouts

A l’heure actuelle, le Grand Tunis, comme toute mégapole, regorge de problèmes. Lors de son intervention dans le cadre de la conférence- débat « Urbanisation, transport et centralité : le cas du Grand Tunis », organisé par l’ONG Cercle Kheireddine, l’urbaniste Taïeb Houidi est revenu sur les handicap qui freinent le développement du Grand Tunis.

Taïeb Houidi a indiqué, lors de son intervention, que le Grand Tunis, malgré les handicaps, possède des atouts considérables telles les grandes disponibilités foncières représentées par l’extension du lac nord et sud. Et l’existence d’un site arrière offrant plus de 13.000 hectares d’assiette foncière.

Au niveau du transport, le Grand Tunis dispose d’un système de transport pénétrant et radial permettant à terme une meilleure desserte inter-quartiers. La Tunisie dispose de deux autres atouts qui sont importants et stratégiques à la fois, à savoir un site aéroportuaire proche (Borj El Amri) à proximité de la X30 et un site de port en eaux profondes à 60 km de la capitale (Bizerte-Errimel).

Les atouts précités ne peuvent cependant occulter les multiples handicaps dont souffre le Grand Tunis. Se voulant synthétique et précis, l’urbaniste a fait remarquer que l’habitat anarchique est une réalité criante, notamment dans les périphéries du Grand Tunis. L’intervenant a regretté que l’Etat, depuis 40 ans, a négligé la question de l’habitat social « et s’est contenté uniquement d’effet d’annonce ».

Faible organisation de la centralité, indifférence des opérateurs sectoriels à l’égard des enjeux et objectifs urbains, de grandes incohérences dans l’organisation physique et institutionnelle des transports ( lignes, gares et arrêts, tarifs et tutelle…).

La question du transport est l’éternel talon d’Achille de la capitale à cause de l’envergure de cette dernière. L’intervenant rappelle à cet égard que le Grand Tunis s’étend sur 2540 km2 (2% de la surface du pays, pour 2,644 millions d’habitants, soit 24% de la population nationale. La densité moyenne dans la zone agglomérée : 35000 ha) est de 7000 habitants/km2. Le Grand Tunis comprend 820 000 logements ( dont près de 120 000 inoccupés. Notons par ailleurs que la surface bâtie a plus que doublé durant les 20 dernières années, soit de 40% entre 2014 et 2035.