Université: projet de formation codiplomante entre la Sorbonne et Tunis El Manar

En marge de sa participation à l’Assemblée Générale de l’Union des Universités de la Méditerranée (Unimed), qui s’est tenue les 30 et 31 octobre 2017 à l’Université de Paris Panthéon-Sorbonne, Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a été reçu par le Pr Georges Haddad, président de l’Université Paris 1.

L’entretien a porté sur plusieurs perspectives de coopération entre les universités tunisiennes et l’Université de Paris 1 et notamment sur l’avancement du projet de formation codiplomante en partenariat entre l’Université de la Sorbonne et l’Université de Tunis El Manar. M. Khalbous a suggéré des perspectives concrètes permettant d’accélérer l’avancement de ce projet et de lui donner plus de consistance afin qu’il puisse voir le jour en 2019.

L’entretien s’est déroulé en présence de François-Guy Trebule, directeur UFR de Droit – Ecole de droit de la Sorbonne.

Slim Khalbous s’est entretenu également avec Abdelaziz Rasaa, ambassadeur de Tunisie à Paris, au siège de l’ambassade. L’entrevue a porté sur les principaux dossiers de coopération bilatérale et, notamment, sur le suivi des récents accords signés lors de la visite à Tunis de Mme Frédérique Vidal à l’occasion de la réunion du Haut conseil de coopération tuniso-français.

Par la même occasion, Slim Khalbous s’est entretenu avec Manuel Heitor, ministre portugais des Sciences, des Technologies et de l’Enseignement Supérieur.

L’entretien a porté sur plusieurs perspectives de coopération comme la mobilité des enseignants et des étudiants, l’échange d’expertises, le partage d’expériences… mais le thème de la recherche scientifique a été l’axe le plus important de la séance de travail, compte tenu notamment de la proximité des thématiques de recherche prioritaires des deux pays (développement durable, agroalimentaire, biotechnologie…).

Les deux parties ont examiné la possibilité de la mise en commun de compétences et le travail sur des projets communs dans le cadre de mécanismes internationaux de financements compétitifs tels que le programme H2020.

Le ministre portugais a invité M. Khalbous pour une visite officielle au Portugal au début de l’année 2018. Le ministre portugais a été aussi a invité aux Assises nationales de la mise en œuvre de la réforme de l’université tunisienne.

A l’ouverture de l’Assemblée Générale d’Unimed, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a insisté notamment sur le rôle de la coopération internationale dans la réussite de cette transformation.