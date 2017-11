Le Tunisian American Enterprise Fund (TAEF) lance la deuxième édition de son programme de stage « Fellows Program ».

Il s’agit d’une opportunité unique offertes aux étudiants des universités tunisiennes pour contribuer aux opérations des petites et moyennes entreprises de startups et d’institutions de microfinance faisant partie des investissements du TAEF.

Le « Fellows Program » est conçu pour mettre en relation les entreprises financées par TAEF dans divers secteurs d’activités, à différents stages de vie et à vocation diverses et ce aussi bien à Tunis qu’en dehors de la capitale avec les étudiants des universités du pays afin de pouvoir offrir à ces derniers des opportunités de stage et d’insertion professionnelle capables de soutenir le développement de ces sociétés.

Les étudiants travailleront sur des projets bien spécifiques définis à l’avance par les entreprises sélectionnées pour un stage de 2 à 4 mois durant toute l’année.

Après le succès de la première édition, TAEF a décidé :

D’augmenter le nombre d’étudiants candidats au Fellows Program

D’ouvrir le programme à toutes les universités en Tunisie

D’inclure les PME mais aussi les startups et les institutions de microfinance du portefeuille de TAEF.

De donner aux étudiants l’opportunité de faire leurs stages à n’importe quel moment de l’année.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous : http://fellows.taefund.org/