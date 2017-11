Sociétés cotées: les meilleures performances reviennent aux biens et services industriels

La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) vient de publier les chiffres de l’évolution du résultat semestriel des sociétés cotées (au 1er semestre 2017).Le résultat global des sociétés cotées au titre du premier semestre 2017 a augmenté de 12% par rapport au premier semestre 2016, pour atteindre un montant de 845 MD contre 754 MD.

Ce chiffre global inclut les résultats de 74 des 81 sociétés cotées. 7 sociétés n’ont pas à ce jour publié leurs états financiers semestriels (AMS, ESSOUKNA, MIP, SIPHAT, SITS, STIP et TUNISAIR).

Sur les 74 sociétés qui ont publié leurs résultats, 63 sociétés ont enregistré des résultats bénéficiaires. Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20 ont accaparé 70% du résultat global, en croissance de 20,17%, soit un montant global de 683 MD contre 568 MD au premier semestre 2016.

Evolution des résultats semestriels par secteur

Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé un résultat global de 479 MD au premier semestre 2017, en progression de 20,7% par rapport à la même période de 2016. Le résultat semestriel global des 7 sociétés de leasing cotées a augmenté de 28,7% par rapport à la même période de l’année 2016 pour atteindre 26 MD contre 20 MD.

Les 4 compagnies d’assurances cotées ont, également, affiché un résultat semestriel global en progression de 10,7% pour se situer à 34 MD contre 31 MD durant le premier semestre 2016.

Au premier semestre de l’année 2017, le secteur financier a connu une évolution remarquable de 19,8 % par rapport à la même période de l’année 2016, avec des résultats totalisant 558 MD contre 465 MD.

Dans le secteur des biens de consommation, le résultat global du premier semestre 2017 a progressé de 6,5%. Le résultat semestriel global des 3 grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Delice Holding et SFBT) a progressé de 7% pour atteindre 183 MD contre 170 MD durant le premier semestre 2016.

Dans le secteur des services aux consommateurs, le résultat semestriel global des 2 enseignes de la grande distribution cotées en Bourse (Monoprix et Magasin General) a fortement progressé à 12,6 MD contre 4,6 MD durant la même période de 2016.

Dans le même secteur, le résultat semestriel global des quatre concessionnaires automobiles cotés a régressé de 18,2% pour se situer à 26,2 MD contre 32,1 MD durant la période comparable de 2016.

Pour le secteur des industries, le résultat semestriel global, en forte baisse, bascule en déficit de 14,2 MD après avoir réalisé 5,9 MD durant le premier semestre 2016, et ce, malgré un bon comportement du résultat global des sous-secteurs biens et services industriels qui a progressé de 29,8%.

Trois autres secteurs ont réalisé des contre-performances, à savoir, les services aux consommateurs, les industries et les télécommunications. Au niveau des sous-secteurs, 9 ont affiché des performances positives.

Les meilleures performances reviennent aux sous-secteurs biens et services industriels (29,8%), banques (20,7%) et services financiers (18,7%). Deux sous-secteurs ont réalisé des contre-performances, à savoir, la distribution et les bâtiments et matériaux de construction.

Evolution des résultats semestriels par société

Après ASSAD qui a réalisé la plus forte croissance de résultat durant la période sous revue avec 3,3 MD contre 0,507 MD en 2016, les plus importantes hausses de résultat ont été réalisées par ADWYA (371,3%), Telnet Holding (+334,3%), BNA (+253%), CIL (+152,2%), MAGASIN GENERAL (+78,7%), SOTUVER (67,1%) puis TUNINVEST SICAR (49,5%).

Les plus fortes baisses de résultats ont touché BTE(-88%), WIFACK INTERNATIONAL BANK (-87%), STB (-67,8%), SERVICOM (-63,7%), TGH(-55,1%), LAND OR (-52,5%), UADH (-42,3%) et SAM(-24,7%).