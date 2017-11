Sécurité et droits de l’homme : équation difficile ?

Le projet de loi réprimant les agressions à l’encontre des agents porteurs d’armes continue de diviser la scène politique tunisienne. Retour sur un projet de loi qui crée la polémique entre sécurité et droits de l’homme.

Depuis son adoption par un Conseil ministériel le 5 avril 2015 et son dépôt le 13 avril 2015. Société civile et partis politiques ont tiré la sonnette d’alarme contre un projet de loi jugé liberticide.

Le 2 novembre 2017 : le projet de loi en question surgit de nouveau, suite à l’assassinat du commandant de police Riadh Barrouta victime de coups de couteau d’un extrémiste devant l’Assemblée des représentants du peuple.

Événement tragique qui représente un rebondissement dans le parcours du projet de loi en question à plus d’un titre : quatre syndicats des agents de l’ordre publient un communiqué dans lequel, ils menacent de lever toute sorte de protection sur les députés et les personnalités politiques, si l’Assemblée des représentants du peuple n’entame pas, dans un délai de 15 jours, la discussion du projet de loi.

De même, lors d’un entretien entre le Chef du gouvernement et le président de la République, ce dernier a recommandé d’accorder la priorité totale au projet de loi vu la conjoncture actuelle. Ainsi l’événement tragique a préparé un terrain favorable pour la discussion du projet de loi.

Que reproche-t-on à ce projet de loi ?

D’après Ghazi Chaouachi, député de l’opposition, il s’agit d’un projet de loi liberticide pour les citoyens et porte atteinte au droit d’accès à l’information des journalistes. De même, le projet de loi accorde une immunité extraordinaire à tous les agents de l’ordre.

Pour lui, la loi tunisienne n’a pas de vide juridique en ce qui concerne la protection des forces porteuses des armes. A ce titre, il a rappelé que plusieurs genres de peine sont prévus, dans le cadre de la loi de lutte contre le terrorisme et du blanchiment d’argent, allant jusqu’à la peine capitale et s’ajoute à cela le chapitre 4 du Code pénal qui incrimine toutes les agressions contre les fonctionnaires de l’Etat.

L’article 18 du projet de loi est l’un des articles les plus dangereux affirme notre interlocuteur. Cet article stipule qu’il n’est pas possible d’interroger un agent de l’ordre s’il utilise son arme dans le cadre de son travail. « Partout dans le monde quand un agent des forces de l’ordre utilise son arme et tue une personne, une enquête est ouverte pour identifier les responsabilités » dit-il.

Sans vouloir exclure l’intégralité du projet de loi, il a affirmé que certains articles du projet en question sont à étudier. Les articles relatifs à la protection de la famille et des propriétés des agents de force de l’ordre, dans le cas où ils feraient l’objet d’une menace à l’occasion d’un travail mené doivent être discutés et adoptés afin de fournir plus de sécurité pour les agents de l’ordre et leurs familles.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Front populaire n’a pas encore communiqué sur sa prise de position. Cependant Jilani Hammami, député à l’Assemblée des représentants du peuple du Front populaire considère que le projet de loi doit concilier entre droits de l’homme et sécurité. « Chose très difficile, raison pour laquelle, il faut être très vigilants au contenu du projet de loi au moment de la discussion » indique-t-il.

D’autre part, le projet de loi en question semble être nécessaire à un moment où les forces de l’ordre sont agressés par les terroristes. De même, le projet de loi ne doit pas être utilisé pour étouffer les mouvements sociaux et les protestations d’après notre interlocuteur.

Jilani Hammami, considère que les forces de l’ordre ont besoin d’un cadre légal pour déterminer leur champ d’intervention. Sur un autre volet, le député de la gauche a indiqué que le projet de loi aurait dû être élaboré dans le cadre de la réforme du secteur des forces de l’ordre «Pour avoir une police républicaine ce qui n’est pas le cas actuellement » regrette-t-il

Nidaa Tounes se mobilise pour défendre le projet

Wissem Saïdi, membre du bureau politique de Nidaa Tounes défend bec et ongle le projet de loi en question. Le Chef du bloc parlementaire de Nidaa Tounes, Soufiène Toubel a indiqué que son parti fera en sorte que le projet de loi réprimant les agressions à l’encontre des agents porteurs d’armes sera prioritaire pour la commission de la législation générale au sein de l’ARP.

Sur les raisons de la défense du projet de loi, notre interlocuteur Wissem Saïdi, affirme sans détour que concilier entre les droits de l’homme et la sécurité est une équation difficile « mais l’Assemblée des représentants des peuples ne se permettra pas d’adopter des projets de loi anticonstitutionnels » avance-t-il avant de considérer que la conjoncture en question montre la nécessité de remettre sur la table ce projet de loi.