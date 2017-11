Ennakl Automobiles inaugure son centre de formation

Ennakl Automobiles a inauguré hier son nouveau Centre de formation régional et a annoncé la prochaine introduction de la marque Das WeltAuto (le label de véhicules d’occasion des marques Volkswagen avec la garantie du constructeur), lors d’une cérémonie haute en couleur, en présence des représentants de ses partenaires et d’Ibrahim Dabbech, président directeur général d’Ennakl Automobiles.

Entouré des représentants des marques partenaires, Ibrahim Dabbech est revenu sur les détails de ces nouveautés. La cérémonie s’est tenue dans le nouveau centre de formation au sein du siège social d’Ennakl Automobiles.

Ibrahim Dabbech a indiqué que le budget qui a été alloué au projet s’élève à 1 million de dinars afin d’assurer la formation des formateurs en parfaite adéquation avec les besoins du marché de l’emploi et ceux spécifiques du concessionnaire.

1000 m² et six salles de formation

Une première équipe a déjà reçu une formation au sein du centre, avant l’inauguration officielle. L’espace s’étale sur 1000 m² et comprend six salles de formation équipées de matériel sophistiqué pour assurer le côté théorique et pratique de la formation et un atelier de travail. Ainsi, 700 collaborateurs du concessionnaire dont 320 faisant partie du service technique pourront recevoir la formation dans ce local.

Notons aussi que ce centre sera un modèle pour l’académie Wolkswagen en Afrique du Nord. « Cela entre dans la stratégie pour la satisfaction du client ainsi que l’engagement des collaborateurs pour fidéliser nos clients. C’est un grand événement pour Ennakl après deux ans de travail qui va nous permettre d’améliorer la formation de tous nos techniciens« , lance-t-il. Par la même occasion, il a fait savoir qu’Ennakl va s’installer en Côte-d’Ivoire et au Sénégal à travers sa filiale Afkar.

Répondant à une question qui porte sur la participation du centre à la réduction du gap qui existe entre la formation universitaire et les besoins des entreprises et du marché de l’emploi, il a indiqué que le centre propose des formations par alternance entre théorie et pratique. Le groupe Volkswagen a accordé une certification dans la formation des formateurs pour les concessionnaires.

Das WeltAuto sera introduite chez Ennakl

« Je rappelle, à cet égard, que nous sommes une entreprise habilitée par l’AHK pour former des apprentis, des ingénieurs. Pour cela, nous avons des collaborations avec l’école ESPRIT, l’Ecole polytechnique et d’autres partenariats avec des écoles privées, comme MSB et Paris Dauphine, verront le jour », indique-t-il.

Prochainement, la marque Das WeltAuto sera introduite chez Ennakl, nous apprend le PDG. « Cela permettra à Ennakl de constituer une base de données de voitures d’occasion et également de fidéliser les clients désireux de vendre leurs véhicules à un prix convenable et répondre aux attentes des clients à la recherche d’un véhicule à un bon prix. » A cet égard, il a rappelé que le marché de l’occasion est un marché important et qu’Ennakl souhaite devenir un acteur important dans ce marché.