Düsseldorf : 250 visiteurs professionnels et 8 exposants tunisiens au salon Medica 2017

Le Salon international de la Médecine en Allemagne, Medica, se tiendra du 13 au 16 novembre 2017 à Düsseldorf. Ce salon est de nouveau le rendez-vous incontournable qui offre une plateforme internationale dédiée à la filière de la médecine.

La Tunisie sera présente au salon Medica avec un pavillon national organisé pour la troisième année consécutive par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) avec sept sociétés exposantes tunisiennes, à savoir : BIOSERVICE TUNISIE, BIOSPHERE BIOLOGICAL TECHNICS, MEDIKA HITEX, PECMI, SO.F.A.P, STERIMED et MEDICALE GAZE. Il y a également la société CONSO-MED qui y expose avec un stand individuel.

Rappelons que la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) représente ce salon officiellement en Tunisie et organise aussi une délégation d’hommes d’affaires pour une visite organisée du salon Medica 2017.

D’après l’AHK Tunisie, plus de 250 visiteurs professionnels tunisiens se déplaceront à Düsseldorf pour visiter le salon Medica 2017 et pour profiter d’une offre complète dans les domaines suivants : Electro-médecine, technologie médicale, technologie opératoire et équipement de bloc opératoire, techniques de laboratoire / diagnostic, physiothérapie / techniques orthopédiques, fournitures et consommables, textiles, équipements d’hôpital, systèmes de communication, technologie de l’information et de la communication…

Notons que lors de la dernière édition de Medica en 2016, plus de 140 000 visiteurs et environ 5000 exposants internationaux de 68 pays se sont réunis pour échanger et parler innovations et technologies. Cette édition de Medica est la meilleure occasion pour présenter et découvrir toutes les dernières nouveautés du secteur.