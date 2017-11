Cyrine Ben Hassine élue présidente de l’ATUGE France (2017-2018)

L’Assemblée générale ordinaire élective de l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles Françaises « ATUGE France » s’est déroulée récemment à la Maison de Tunisie à Paris.

Après l’approbation des bilans moral et financier, des élections partielles ont été organisées et ont permis d’élire 8 nouveaux membres au conseil d’administration. Le conseil d’administration actuel est donc constitué de 12 membres (8 nouvellement élus et 4 reconduits).

Pour assurer la relève des 26 derniers mandats, porter de nouveaux projets et répondre aux enjeux stratégiques de l’association, le CA nouvellement élu a procédé à l’attribution des fonctions comme suit:

Cyrine Ben Hassine : Présidente. Elle est directrice de Projets Marketing et Transformation chez Orange Business Services. Diplômée de Télécom SudParis, promotion 2012.

Karim Jbeli : vice-président.

Soltan Driss : Trésorier et ex-responsable BDE.

Chiheb Ouesleti : vice-trésorier.

Chahira Mehouachi : Secrétaire Générale.

Zeineb Saadaoui: Secrétaire Générale Adjointe.

Elyes Kaak : Responsable Communication.

Mohamed Damak: Responsable ATUGE BDE.

Hela Moalla : Responsable ATUGE Think.

Nabil Aljane : Responsable ATUGE Entrepreneurs et Co-Responsable

Slim Fourati : Responsable ATUGE Carrière.

Mouna Arfa : Chargée de Projet.

Aux côtés du conseil d’administration élu, plus de 100 membres actifs seront impliqués dans les actions des différents pôles et activités de l’association. Parmi eux, 5 membres porteront la responsabilité des pôles ou contribueront à des projets transversaux. Parmi eux :

Ghada Jarrar : Responsable ATUGE Initiative.

Yousra Tourki : Responsable ATUGE au Féminin.

Helmi Sghari : Responsable ATUGE Break.

Alaeddine Zekri : Chargé de mission Communication Externe.

Mariam Mtar : Chargée de mission Etudes Marketing.

Créée en 1990, l’ATUGE fédère l’ensemble des diplômés et étudiants des Grandes Écoles françaises. Association à but non lucratif, elle est indépendante de tout organisme politique. L’Association est composée de trois antennes, une sise à Paris et de droit français, une sise à Tunis et de droit tunisien et une troisième sise à Londres et de droit britannique. Sa vocation principale est d’offrir à ses membres un espace collectif.

L’ATUGE France anime aujourd’hui un réseau de plus de 6 000 membres, grâce au Bureau des Elèves, à ATUGE Carrières, à ATUGE Break, à ATUGE au Féminin, aux différents clubs professionnels affiliés à ATUGE Think (ATUGE Entrepreneurs, ATUGE Finance, ATUGE Industrie, ATUGE Energie Eau Environnement, ATUGE Conseil, ATUGE TIC, ATUGE Média & Culture et ATUGE Santé) et à ses relais dans différentes régions et villes françaises (ATUGE Est, ATUGE Azur, ATUGE Nord, ATUGE Lyon, ATUGE Bordeaux…).