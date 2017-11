La ville de Tunis rejoint le réseau des villes créatives de l’UNESCO

Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO compte désormais un total de 180 villes dans 72 pays dont la Tunisie. Cette année, 64 villes, réparties dans 44 pays, ont été désignées Villes créatives de l’UNESCO par la Directrice générale, Irina Bokova.

Parmi les 9 villes africaines qui rejoignent ce réseau, on trouve la ville de Tunis qui rejoint le réseau des villes créatives de l’UNESCO dans la catégorie Artisanat et arts populaires.

« Elles rejoignent un Réseau conçu par l’UNESCO pour mettre l’innovation et la créativité au cœur des nouvelles stratégies urbaines pour un développement plus durable et plus inclusif. Ce réseau suscite un intérêt croissant des collectivités locales », souligne l’UNESCO.

Les 9 nouvelles Villes africaines créatives de l’UNESCO sont :

Le Caire (Égypte) – Artisanat et arts populaires

Le Cap (Afrique du Sud) – Design

Durban (Afrique du Sud) – Littérature

Ouagadougou (Burkina Faso) – Artisanat et arts populaires

Porto-Novo (Bénin) – Artisanat et arts populaires

Praia (Cabo Verde) – Musique

Sokodé (Togo) – Artisanat et arts populaires

Tétouan (Maroc) – Artisanat et arts populaires

Tunis (Tunisie) – Artisanat et arts populaires

Notons que la Tunisie compte huit sites déjà inscrits sur la liste du patrimoine de l’UNESCO.