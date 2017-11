PGH cède la totalité de ses parts sociales dans Magasin Général au Groupe Bayahi

La société PGH (Poulina Group Holding) a annoncé aujourd’hui que ses filiales ainsi que Abdelwaheb Ben Ayed ont signé un accord en date du 2 novembre 2017 en vue de céder leur participation – représentant 49% du capital de la société Med Invest Company – au profit de la société CFI « Compagnie Financière d’Investissement » filiale du Groupe Bayahi.

« Cette transaction ne modifie en rien ni le contrôle actionnarial ni le management de la société Magasin Général », lit-on dans un communiqué de PGH.

Et d’ajouter que le groupe PGH a répondu positivement à la demande formulée par le Groupe Bayahi d’acquérir l’intégralité des actions appartenant au groupe PGH dans la société Med Invest Company, soit 49% du capital social de ladite société.

Abdelwaheb Ben Ayed et Yahia Bayahi ont mis en place, depuis près d’une décennie, un partenariat stratégique dans la grande distribution, et ce, par la création, en 2007, de la société commune Med Invesr Company.

Sur les fondements de cette société commune, les deux groupes ont acquis un bloc majoritaire des actions de Magasin Général, 3ème acteur de la grande distribution du pays à l’époque.

Ils ont assuré, depuis, le contrôle et la gouvernance de tout le groupe Magasin Général grâce à une collaboration pleine et active et au soutien indéfectible d’Abdelwaheb Ben Ayed à Tahar Bayahi.