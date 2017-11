Ennakl automobiles représenterait Škoda en Afrique subsaharienne

Brahim Debache, Président directeur général d’Ennakl automobiles a annoncé hier lors d’une soirée dédiée à l’inauguration du premier showroom officiel de la marque Škoda en Tunisie, que des négociations sont en cours entre Ennakl automobiles et Škoda pour représenter la marque tchèque en Afrique subsaharienne.

Ennakl automobiles est le concessionnaire officiel de la marque Škoda en Tunisie depuis 2015, et ce, à la suite des négociations qui ont duré plus de cinq.

«L’inauguration de ce showroom s’inscrit dans la continuité et les relations privilégiées avec les clients », a souligné M. Debache.

Le nouveau showroom de la marque centenaires Škoda s’étend sur une superficie de 1400 m² et il est dédié aux services. Il s’agit de l’un de trois nouveaux showrooms qu’Ennakl automobiles compte inaugurer avant la fin de l’année en cours : Le deuxième à Sfax et le troisième à Sousse.

La cérémonie de l’inauguration du nouveau showroom de Škoda s’est déroulée dans une ambiance conviviale avec la présence de Slim Feriani, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, d’experts, d’ambassadeurs, de ministres et représentants des médias.

Notons qu’au terme des neuf premiers mois de l’année 2017, le marché formel tunisien de l’automobile a enregistré l’immatriculation de 46.883 véhicules, soit une hausse de 4.83% en glissement annuel.

En Tunisie, le secteur de la construction automobile représentent environ 40% des exportations industrielles tunisiennes. Aujourd’hui, le marché de l’automobile est composé de 35 concessionnaires automobiles et une dizaine de fabricants de matériels roulants. La Tunisie approvisionne ainsi une dizaine d’usines dans le monde.