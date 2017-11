Gouvernance : la transmission des entreprises familiales tunisiennes en débat

L’IACE, en collaboration avec BDO Tunisie, organise demain 2 novembre la 5ème édition du Forum de la Gouvernance, sous le thème « Préparer le passage de la 2ème à la 3ème génération des entreprises familiales tunisiennes.

De par leurs capacités à s’inscrire dans le temps et à être trans-générationnelles, les entreprises familiales forment un pilier important de l’économie mondiale et plus particulièrement de l’économie tunisienne.

Pour expliquer cet important taux d’échec, trois raisons sont principalement évoquées : les conflits familiaux, l’inadaptation de la planification de la relève et le manque d’accompagnement.

Dans le monde, 60% des entreprises sont familiales. Aux Etats-Unis d’Amérique, seulement 30% des entreprises survivent jusqu’à la deuxième génération, 12% jusqu’à la troisième génération et seulement 3% atteignent ou dépassent la 4ème génération. Ce phénomène se retrouve avec généralement les mêmes taux de disparition en France, en Angleterre en Belgique.

Le fait que très peu d’entreprises familiales survivent après la première génération est universel et indépendant du contexte culturel ou de l’environnement économique, et touche par conséquent la Tunisie.

Problématique de la transmission

De ce fait, la cinquième édition du Forum de la Gouvernance sera consacrée à la problématique de la transmission de l’entreprise familiale de la deuxième à la troisième génération. Cette édition verra la participation d’experts nationaux et internationaux, économistes, ainsi que des représentants des entreprises familiales tunisiennes.

En Tunisie, plusieurs groupes et entreprises tunisiens créés dans les années 60 et 70 étant aujourd’hui confrontés à cette problématique de la transmission de la deuxième à la troisième génération.

Peu d’entreprises passent de génération en génération souvent par manque de préparation. Préparer le passage de la 2ème à la 3ème génération des entreprises familiales tunisiennes : un défi à surmonter.

En effet, l’instauration d’un nouveau mode de gouvernance, le transfert du savoir-faire managérial et la gestion de conflits sont souvent évoqués en tant que raisons principales de l’échec du passage.

Le Forum de la gouvernance 2017 aborde cette thématique en vue d’améliorer la cohérence et l’applicabilité d’une transition fluide d’une génération à une autre. Pour ce faire, une série d’entretiens semi directifs a été conduite avec différents membres des entreprises familiales pérennes, ayant démontré leur capacité à persister dans le temps, afin d’identifier les éléments clés de cette pérennité.

Les héritiers doivent être accompagnés

Le forum sera composé de deux panels, le premier panel intitulé « Pour une transition fluide de la 2ème à la 3ème génération ; défis organisationnels » sera dédié aux défis organisationnels auxquels doivent faire face les entreprises en phase de transition.

Lors du deuxième panel intitulé « La préparation au leadership et l’évitement des conflits : pour une bonne préparation de la « NextGen », l’accent sera mis sur les critères clés d’une bonne éducation pour les héritiers d’une entreprise familiale.

Les héritiers de grandes entreprises familiales quel que soit leurs niveaux d’implication dans la vie de l’entreprise doivent être accompagnés dans la gestion de leurs relations sociales.

Il s’agit en effet d’identifier le rôle assumé par chacune des trois générations dans le développement de ces sociétés qui s’imposent dans l’économie locale et nationale.

Une étude résumant la perception des dirigeants de la 2ème génération ainsi que leurs successeurs sur le déroulement et la préparation de ce passage trans-générationnel au sein de l’entreprise familiale sera présentée en marge du forum.