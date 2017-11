La BH obtient le visa du CMF pour l’augmentation de capital

Le Conseil du Marché Financier (CMF) vient d’accorder son visa au prospectus d’émission relatif à l’augmentation de capital de la Banque de l’Habitat (BH).

Le capital social de la banque sera ainsi porté de 170 à 238 millions de dinars par la souscription en numéraire et l’émission de 6.800.000 actions nouvelles et l’incorporation de réserves et attribution de 6.800.000 actions nouvelles gratuites.

Augmentation de capital par souscription en numéraire

L’émission de 6.800.000 actions sera opérée au prix de 15 dinars chacune, soit 5 dinars de valeur nominale et 10 dinars de prime d’émission. Le prix de l’émission est à libérer intégralement à la souscription.

La souscription aux 6.800.000 actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison d’une (1) action nouvelle pour cinq (5) anciennes et ce du 17 novembre 2017 au 15/12/2017 inclus.

Passé le délai prévu pour la souscription à titre irréductible et réductible et au cas où l’augmentation du capital ne serait pas clôturée, les actions nouvelles non souscrites seront offertes au public du 19/12/2017 au 20/12/2017 inclus.

Augmentation de capital par incorporation de réserves

Les 6.800.000 actions gratuites seront attribuées aux anciens actionnaires et/ou cessionnaires des droits d’attribution en Bourse à raison d’une (1) action nouvelle gratuite pour 5 actions anciennes. L’exercice du droit d’attribution commencera à partir du 17 novembre 2017.

Les actions nouvelles gratuites et les actions nouvelles souscrites porteront jouissance en dividende à compter du 01 janvier 2017.

But de l’émission

L’opération s’inscrit dans le cadre du programme de recapitalisation de la Banque de l’Habitat. Elle permettra à la BH :