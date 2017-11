Appartements : les prix montent en flèche

Les prix du loyer des appartements ont monté en flèche de 100% depuis 2012 affirme Chokri Keskes, président de la Chambre nationale des agents immobiliers (CNAI) qui relève de l’UTICA, dans une déclaration à leconomistemaghrebin.com.

Dans le même contexte, il a fait savoir que les prix mensues du loyer en Tunisie varient entre 250 dinars à 2000 dinars. D’après les estimations de la Chambre, l’inflation a atteint 4% sur les prix des loyers.

Expliquant les raisons de la hausse des prix, le président de la Chambre nationale des agents immobiliers a indiqué que « les gens qui achètent des appartements dans le but de les louer veulent amortir l’investissement sur 20 ans à un taux de 7%». Or, vu la conjoncture actuelle, cela n’est pas possible.

« Les appartements sont devenus très chers et pour assurer plus de rentabilité, le propriétaire se trouve obligé de revoir à la hausse le loyer » explique-t-il. En outre, l’augmentation du prix du loyer demeure intimement liée aux prix des terrains.

Dans le même contexte, notre interlocuteur a fait savoir que tous les paramètres comptent quand il s’agit de calculer le prix du loyer comme la proximité du transport public ou pas, les commodités et autres paramètres. Chokri Keskes a exclu le fait que les étrangers sont derrière la montée en flèche des loyers. Pour lui, la majorité des étrangers cherchent des appartements luxueux qui n’ont rien à voir avec ce que cherche un consommateur tunisien ordinaire et les étudiants en quête de loyer à prix convenable.

« D’ailleurs, les appartements vides sont plutôt ceux luxueux qui demeurent inaccessibles pour la classe moyenne » précise-t-il.

Pour plus de précision sur les prix de vente et le loyer, la Chambre veut créer un indice des prix explique-t-il. A cet égard, il a fait savoir que l’INS n’est pas coopératif avec la Chambre. Mais comment ajuster les prix du loyer ? À cette question, notre interlocuteur indique que la problématique demeure tributaire de l’offre et de la demande.