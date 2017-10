Tunisie-Inde: plusieurs accords de coopération signés

A l’occasion de la 12ème session de la réunion de la Commission mixte indo-tunisienne, tenue hier à New Delhi, six accords dans les domaines de la coopération judiciaire, les affaires de la jeunesse, les TIC, le commerce et les affaires ont été signés.

Dans le cadre de cette première réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays, en présence d’une délégation tunisienne présidée par Khemaies Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères et une délégation indienne présidée par Sushma Swaraj, ministre des Affaires extérieures, une révision complète des relations bilatérales a été au cœur des discussions ainsi que le renforcement et les futures orientations de la coopération entre la Tunisie et l’Inde.

Les représentants des deux pays se déclarent satisfaits du dynamisme de leurs relations étroites, amicales et de longue date, de la compréhension mutuelle et la bonne volonté qui ont permis le renforcement substantiel de la coopération politique, économique et culturelle.

Pour sa part, la partie indienne a souligné que l’Inde avait réussi à instaurer la démocratie après l’indépendance et qu’elle était prête à apporter toute l’aide possible au processus de transition démocratique en Tunisie.

Afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales, les ministres ont décidé d’élaborer une feuille de route pour le partenariat bilatéral, et ce, afin de dynamiser les relations.

Et pour célébrer le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, il a été décidé qu’un Festival de l’Inde d’une durée d’un an sera organisé en Tunisie et un Festival de Tunisie en Inde en 2018.

Vers la création d’un laboratoire d’analyse des sols à Tunis

Les deux parties ont, ainsi, signé un protocole d’entente portant sur la création d’un laboratoire d’analyse des sols, de l’eau et des tissus végétaux à Tunis, s’inscrivant dans le cadre du programme d’aide du Sommet du Forum Inde-Afrique (IAFS).

Toutefois, le gouvernement tunisien a annoncé son adhésion à l’Alliance Solaire Internationale (ISA) et a exprimé la volonté de rejoindre les différents programmes de cette organisation. La partie tunisienne a apprécié l’initiative de l’Inde de tenir la Conférence fondatrice de l’ISA à New Delhi le 8 décembre 2017.

Elle a, d’autre part, partagé les préoccupations indiennes sur le terrorisme et a accepté de se battre contre le terrorisme, l’extrémisme, le radicalisme, la drogue et le crime organisé et sur le terrain de la sécurité, notamment la sécurité informatique.

Au volet du commerce bilatéral et de l’investissement, les deux pays ont proposé de booster les échanges commerciaux à hauteur de 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années. Côté indien, la partie indienne a appelé à un meilleur accès au marché dans les secteurs pharmaceutique et des engrais.

Toutefois, deux nouveaux groupes de travail mixte seront mis en place, dont un groupe sur le commerce pour éliminer les obstacles au commerce et augmenter le volume et la gamme de commerce, et un autre groupe sur l’agriculture pour renforcer la coopération dans l’agriculture et les produits agro.

S’ajoute à cela le renforcement de la capacité des coentreprises entre l’Inde et la Tunisie dans le secteur des engrais, et ce, en encourageant de nouveaux projets y compris dans les domaines de l’exploitation minière et du développement du phosphate naturel.

A cet égard, la partie tunisienne a affirmé que toutes les mesures seront prises pour assurer la pleine capacité de fonctionnement de l’usine TIFERT. L’Inde a offert, de son côté, d’accorder des lignes de crédit concessionnelles en vue de faciliter le transport des matières premières vers cette usine.

Dans le même cadre, les deux pays ont convenu de renforcer la coopération dans les énergies renouvelables, les infrastructures, les transports et l’industrie automobile, le textile, l’agriculture, les médicaments, amphétamines et produits pharmaceutiques, soins de santé, TIC, PME et énergie.