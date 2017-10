TIF 2017 : nouvelle Tunisie, nouvelle vision économique

Pour exploiter le grand succès de la conférence internationale Tunisia 2020 qui s’est déroulée l’année dernière à Tunis, la Tunisie s’apprête à renforcer ce succès avec l’organisation, les 9 et 10 novembre prochain le Tunisia Investment Forum (TIF 2017), le plus ancien forum d’investissement en Tunisie et considéré comme le rendez-vous incontournable en Méditerranée permettant de mettre en relief les opportunités d’investissement en Tunisie notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Quels sont ses objectifs ? Quelles sont les nouveautés de cette nouvelle édition ? Quelles sont les attentes des organisateurs ?

Pour dévoiler les nouveautés du TIF 2017, la FIPA-Tunisia a organisé une conférence de presse avec la présence de Khalil Labidi, directeur général de la FIPA-Tunisia et l’ancien ministre Jalloul Ayed, Président d’honneur du TIF 2017.

Organisé en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, le TIF 2017 réunit des officiels de premier rang, des experts, des décideurs de haut niveau et des représentants d’organisations internationales autour de discussions à propos du climat d’investissement et des opportunités d’affaires qu’offre la Tunisie.

Nouvelle Tunisie, nouvelle vision économique

S’inscrivant depuis 2015 dans une périodicité biannuelle, le TIF 2017 revêt une importance primordiale compte tenu de l’actualité des sujets à aborder et de la diversité des participants. Placée sous le thème « Nouvelle Tunisie, nouvelle vision économique », TIF 2017 s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris afin de consolider davantage l’attractivité du site tunisien.

C’est pourquoi les débats seront lancés au cours de ce forum autour de quatre thématiques à savoir les perspectives de la conférence Tunisie 2020, la place de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales, le positionnement de la Tunisie comme hub régional en Afrique et la responsabilité sociétale des entreprises et le développement régional.

Pour Jalloul Ayed, Tunisia Investment Forum 2017 sera l’occasion pour présenter les nouvelles législations en matière d’investissement (nouveau Code d’investissement, loi PPP, la loi sur les énergies renouvelables et la stratégie 2016-2020).

« On est plein d’espoir. Le TIF 2017 sera un grand moment de communication, de renforcement de la confiance en le site tunisien, de mobilisation de l’investissement, de la présentation de la politique économique et de mise en contact en investisseurs étrangers et locaux », a souligné le directeur général de la FIPA-Tunisia qui a annoncé que le TIF 2017 vise de nouveaux investisseurs et ds nouveaux marchés comme l’Asie et l’Amérique à travers une approche Pays/Secteurs.

Reconnue comme un acteur clé dans la région, la Tunisie a un énorme potentiel pour les investisseurs en tant que hub régional. Elle offre plusieurs avantages opérationnels et stratégiques. L’adoption d’une nouvelle loi sur les investissements en septembre 2016 et la réforme du régime fiscal amélioreront certes l’environnement des affaires et transmettront des signaux positifs aux investisseurs potentiels.

L’Afrique à l’honneur

Le TIF 2017, met l’honneur dans cette édition l’Afrique à travers un panel thématique qui met l’accent sur le potentiel du continent africain et les perspectives de développement de la Tunisie et des relations d’affaires inter et intra-pays.

« La Tunisie a tous les atouts pour réussir et devenir un vrai hub technologique, industriel et financier et rayonner sur toute l’Afrique », affirme M. Jalloul.

Se tiennent également des rencontres B2B et des workshops sectoriels portant sur les secteurs porteurs pour l’économie tunisienne : l’électronique et la mécatronique, l’économie digitale et l’agriculture biologique.

L’industrie manufacturière est désormais orientée vers des industries diversifiées à grande valeur ajoutée telles que les industries automobiles et aéronautiques, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et les services liés aux technologies de l’information et à la santé.

Au programme de la première journée du forum, une cérémonie au cours de laquelle des trophées seront remis aux entreprises étrangères ayant réalisé les meilleurs investissements en Tunisie.

La Tunisie est :

1er producteur mondial de dattes

1er exportateur mondial d’huile d’olive pour la saison 2015-2016

2e exportateur de produits biologiques en Afrique

2e producteur africain de composants automobiles

IDE — la nouvelle réglementation :

La nouvelle loi sur l’investissement, entrée en vigueur le 1er avril 2017, octroie des avantages et des incitations à l’investisseur :