Système photovoltaïque intégré au bâti mis en place à Radès

Une première en Tunisie : réalisé par Aurasol en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis, partenaire du projet FOSTEr in MED, un système solaire photovoltaïque intégré au bâti a été installé à Tunis. Zoom sur un projet innovateur.

Le projet en question, a été réalisé sur le campus du Centre National de Formation de Formateurs et d’Ingénierie de Formation à Radès, ce système a une puissance de 20 kWp (watt-crête) et est composé de 80 panneaux qui épousent l’architecture du bâtiment existant.

Le projet pilote a assuré l’intégration des centrales PV sur le toit plat du bâtiment avec une production d’énergie multifonctionnelle et une intégration architecturale des éléments de protection solaire. Le bâtiment consomme 314 MWh/an d’électricité, et le projet pilote de 20kWp assurera une production de 32 MWh /an.

Pour rappel, les partenaires du projet FOSTEr in MED ont présenté 5 projets pilotes de photovoltaïque intégré aux bâtiments à Cagliari (Italie), à Tunis (Tunisie), à Beyrouth (Liban), à Aqaba (Jordanie) et en Alexandrie (Égypte).

Le système permettra la réduction du coût énergétique étant donné qu’il se base sur l’énergie renouvelable à savoir l’énergie solaire. Dans les autres pays partenaires du Programme, les réalisations demeurent similaires et gardent le même esprit du projet. A titre d’exemple, pour la cas du Liban, le site officiel du projet indique que « l’Institut de Recherche Industriel (IRI) du Liban a présenté son projet pilote solaire à Beyrouth mis en place sur le bâtiment de l’IRI au campus de l’Université Libanaise. Le projet dépasse les 17kWp prévus, avec un système de 30kWp de panneaux photovoltaïques comme protection solaire sur les façades et comme revêtement de la voûte du bâtiment, avec une production annuelle de 36 MWh/an. À tout moment, un système de suivi enregistre tous les paramètres d’efficacité énergétique, comme la puissance, la température des panneaux, la production énergétiques et les émissions quotidiennes de CO2. »