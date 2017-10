QNB Group réalise des résultats financiers exceptionnels au 30 septembre 2017

QNB Group, la première banque du Moyen-Orient et d’Afrique (région MEA) vient d’annoncer ses résultats au 30 Septembre 2017, le résultat le plus élevé jamais atteint par le Groupe.

Le bénéfice net au 30 Septembre 2017, a atteint 10.3 milliards QAR (2.8 milliards USD), soit une progression de 6% par rapport à l’année précédente : d’où le succès de la politique prudente de contrôle des coûts.

Le total des actifs enregistre une hausse de 11% depuis le mois de septembre 2016, atteignant les 792 milliards QAR (218 milliards USD), le niveau le plus élevé jamais atteint par la banque.

L’augmentation des actifs s’explique notamment par celle des crédits et des avances, qui ont atteint les 579 milliards QAR (159 milliards USD), soit une hausse de 14 %. En même temps, QNB Group a augmenté le financement de la clientèle de 15 % pour atteindre un volume de 574 milliards QAR (158 milliards USD), ceci a donné lieu à un ratio crédits/dépôts de 100.8 % contre 101.3% en Septembre 2016 : d’où le succès de la politique de diversification des sources de financement.

La politique prudente de contrôle des coûts et la capacité de générer des revenus forts du groupe lui ont permis de maintenir un ratio d’efficience (ratio coûts/revenus) de 30.1 %.

Le groupe est parvenu à maintenir son ratio des créances classées par rapport aux crédits à 1.8 % reflétant la qualité du portefeuille de crédits du groupe et la gestion efficace du risque de crédit. La politique conservatrice du groupe au titre de provisionnement s’est poursuivie avec un taux de couverture atteignant 111 % au 30 Septembre 2017.

En Septembre 2017, QNB Group vient de boucler avec succès l’émission des obligations Formosa, dans le cadre de son emprunt obligataire à moyen terme (EMTN), pour un montant de 630 millions de USD avec une maturité de 30 ans et un droit d’appel tous les cinq ans. Ces obligations sont négociables sur le marché Taipei des valeurs mobilières. Cette émission obligataire confirme la stratégie adoptée par le groupe QNB pour assurer la diversification des sources de financement en termes de type, maturité et répartition géographique.

QNB Group a lancé en Juillet 2017 son activité à la ville de Mumbai, la capitale économique de l’Inde. Cette initiative vient de renforcer la perspective du groupe visant à devenir une institution financière pionnière au Moyen-Orient, en Afrique et au Sud Est de l’Asie à l’horizon 2020, en plus de son positionnement sur des marchés à forte compétitivité.

Le total des capitaux propres a progressé de 2% par rapport à Septembre 2016, pour atteindre 77 milliards QAR (21 milliards USD) en Septembre 2017. Le rendement par action a atteint 10.7 QAR (2.95 USD) contre 10.3 QAR (2.83 USD) en Septembre 2016.

Le calcul du ratio des fonds propres (ratio de solvabilité) selon la Banque centrale du Qatar et les normes de Bâle III s’est élevé à 15.4 % au 30 Septembre 2017 (18% après le profit net en septembre 2017), soit un niveau bien au-dessus des exigences réglementaires minimales de ces deux instances réglementaires.

Il est à signaler également que le Groupe a maintenu le titre de la valeur de marque la plus appréciée dans la région MEA. En effet, la valeur de la marque QNB a atteint 3.8 milliards USD, ce qui la place au 60ème rang mondial outre la notation de qualité AA+ qui correspond à un classement de très haut niveau. Elle devient, ainsi, l’unique marque qatarie au Top 100 mondial.

QNB Group est présent, par le biais de ses filiales et succursales, dans plus de 31 pays à travers 3 continents offrant une gamme complète de produits et services et disposant d’un réseau ATM de plus de 4200 distributeurs automatiques. L’effectif global du personnel compte plus de 27 000 collaborateurs opérant dans plus de 1230 implantations.