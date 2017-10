Omar Mansour : limogeage ou mouvement routinier?

L’éviction d’Omar Mansour, ex-gouverneur de Tunis, a surpris plus d’un. Pour Mehdi Ben Gharbia, ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, il s’agit d’un remaniement de routine et non pas d’une mesure disciplinaire.

Si pour l’opinion publique il s’agit bel et bien d’un limogeage consécutif à une photo postée sur les réseaux sociaux montrant l’ex-gouverneur en compagnie d’un repris de justice, Imed Dghij, le sulfureux personnage de la défunte ligue de la protection de la révolution, ce n’est pas l’avis du ministre Ben Gharbia qui a catégoriquement démenti, lors de son passage sur le plateaux de 24/7 de El Hiwar Ettounsi, cette rumeur. Il a tenu à préciser qu’il s’agit d’un mouvement habituel au sein du corps des gouverneurs. Cette initiative du gouvernement, précise-t-il, ne vise pas la personne de l’ex-gouverneur. Quant au timing de l’annonce – la nuit du dimanche 29 octobre- cela prouve, selon le ministre, que le gouvernement travaille même les week-ends !

Autre élément qui interpelle : Omar Mansour affirme ne pas être contacté officiellement pour être au courant de son limogeage. Comme tous les internautes, il a su qu’il n’est plus gouverneur via les médias. Car faut-t-il encore le rappeler ? L’annonce de nomination et/ou limogeage se fait par les réseaux officiels pour les personnes concernées, ce qui n’était pas le cas dans le cas de l’ex- gouverneur.

Bien avant de mettre à fin la mission d’Omar Mansour, est-ce qu’il y a eu une évaluation de son bilan ? L’opinion publique aimerait bel et bien savoir. Surtout qu’il s’agit du gouverneur le plus médiatisé. Maintes fois, le gouverneur a participé à des opérations de contrôle et de descente sur des dépôts de contrebande devant tout le monde.

Le limogeage d’Omar Mansour a révélé une autre problématique celle du respect de la loi. Il a fallu moins de 24 heures de l’annonce du limogeage , pour que les commerçants ambulants commencent à occuper les trottoirs de nouveaux tout en défiant la loi et comme pour fêter le départ d’un gouverneur qui a su imposer le respect de la loi. Cela dévoile une mentalité qui considère que l’application de la loi demeure lié à une personne et non pas à la loi. Faut-il encore rappeler que la loi demeure mais les personnes sont passagères. Le retour des commerçants ambulants à leurs pratiques est le contre-exemple de ce qu’on vient de dire.