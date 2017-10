PLF 2018 : Afek Tounes présente ses recommandations

Le parti politique Afek Tounes a présenté ses recommandations pour le projet de loi de finances 2018.

Suite à une rencontre avec le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, tenue samedi 28 octobre à Tunis, Hammouda Louzir, membre du bureau politique d’Afek Tounes, a indiqué que pour une mobilisation optimale des recettes fiscales, le premier pas serait de supprimer le régime forfaitaire, ce qui élargira l’assiette fiscale.

Il estime également qu’il faudrait oeuvrer à réduire le plus possible les paiements en espèces pour préserver les liquidités en faisant en sorte que les opérations d’achat et vente se fassent via le système bancaire. De même lors de l’enregistrement des contrats d’achat/vente les citoyens concernés devront s’acquitter des droits et taxes dus par virement bancaire.

De plus, pour les versements sur les comptes bancaires qui dépassent les 5000 dinars, il propose qu’une vérification soit faite de l’origine des fonds en question.

Concernant le système des subventions de l’Etat, Hammouda Louzir a plaidé pour un meilleur ciblage des bénéficiaires.