Mouvement des gouverneurs : fin de mission pour Omar Mansour

Ce n’est que tard dans la soirée du dimanche 29 octobre 2017 qu’un mouvement dans le corps des gouverneurs a été rapporté, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Saloua Khiari mutée à Nabeul

Adel Khabthani muté à Sfax

Akram Sebri muté à Monastir

Slim Tissaoui muté à Béja

Chedli Bouallègue muté à Tunis

Anis Dhifallah muté à Sidi Bouzid

Mnawar Ouertani muté au Kef

De nouvelles nominations ont vu le jour:

Ali Marmouri nommé gouverneur de Zaghouan

Mohamed Sedki Bououn nommé gouverneur de Jendouba

Mokhtar Nefzi nommé gouverneur de l’Ariana

Habib Chaouat nommé gouverneur de Medenine

Par ailleurs, un tel remaniement du corps des gouverneurs a bel et bien secoué la Toile hier, notamment depuis l’éviction de Omar Mansour de son poste de gouverneur de Tunis. Que s’est-il passé ? Y a-t-il un rapport de cause à effet dû aux photos publiées sur les réseaux sociaux, montrant le gouverneur Omar Mansour en compagnie de Imed Dghij, un des membres des ex-ligues de protection de la révolution ?

Il est à rappeler que le gouverneur Omar Mansour a déclenché depuis des mois une campagne contre l’exploitation illégale de l’espace public concernant les cafétérias et les salons de thé.

Notons également dans une déclaration récente notamment sur le refus des commerçants ambulants de s’installer dans les nouveaux espaces qui leur ont été attribués, M. Mansour avait fait savoir qu’il n’était pas surpris de leur refus et « on peut le comprendre », a-t-il souligné, en poursuivant: « Il y a tout un lobby de contrebandiers qui se cache derrière et qui essaie par tous les moyens de nous empêcher de faire notre travail ».

Il est clair que le phénomène des cafés qui débordent sur les trottoirs, les constructions anarchiques et autres nuisances sont légion chez nous. Qui y mettra fin? Attendons voir !

Par ailleurs, un vif débat a entouré ce remplacement. Sahbi Ben Fraj, député du parti Machrou3 Tounes a souligné sur sa page Fb qu’il salue les efforts déployés de M. Mansour, pour avoir remis de l’ordre dans les villes.