L’UBCI poursuit ses actions de lutte contre l’abandon scolaire

Comme chaque année, l’UBCI a marqué cette rentrée scolaire de son engagement dans l’éducation des enfants tunisiens les plus démunis.

Cette démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE) s’inscrit dans une volonté constante de la banque de lutter contre l’abandon scolaire en milieu défavorisé et de développer le cadre éducatif digne et motivant pour des enfants jouissant de peu de perspectives d’avenir.

La banque a ainsi organisé plusieurs opérations solidaires au profit de différentes écoles primaires du Nord-Ouest : à Beni Mar (Gouvernorat de Zaghouan), Mechrawa (Gouvernorat d’Ain Drahem) et Sejnene (Gouvernorat de Bizerte). Chaque action a en outre mobilisé un partenaire de l’UBCI.

Ainsi, le 23 septembre dernier, en collaboration avec l’association Rotaract, la banque a distribué à Beni Mar plusieurs centaines de cartables avec manuels scolaires, cahiers et trousses tandis que le 30 septembre, elle inaugurait l’école rénovée en partenariat avec l’Association « un Enfant des Sourires », inauguration festive marquée elle aussi par la distribution de fournitures scolaires.

Le 3 octobre, c’était au tour de l’école de Sejnane de recevoir la visite des équipes de l’UBCI, venues procéder à la même distribution de cartables. Dix ordinateurs ont en outre été offerts au laboratoire informatique de l’école ; une double opération menée avec la Fondation Van Laack Tunisie, très engagée dans une politique de soutien aux familles nécessiteuses du village.

Parallèlement, les 1200 collaborateurs de l’UBCI ont été sollicités pour participer à un don de livres, dictionnaires et encyclopédies en faveur de ces trois établissements primaires. De nombreux cartons ont ainsi été acheminés sur les trois sites pour doter les écoles de bibliothèques dédiées aux enfants, consolidant ainsi leurs connaissances et leur familiarisation avec le livre dès le cursus primaire.

Dans les trois écoles, les fournitures distribuées et notamment les cahiers ont été financées par l’Opération Paper Gift, mise en place par l’UBCI depuis de nombreuses années.

Cette action éco-environnementale consiste à sensibiliser la clientèle des DAB de la banque à ne pas solliciter de ticket lors des retraits d’espèces pour d’une part, lutter contre le gaspillage de papier, mais également convertir l’économie ainsi réalisée en papier recyclé utilisé dans la fabrication des cahiers distribués dans le cadre de ces actions menées à l’occasion de la rentrée scolaire.

Ces opérations désormais récurrentes constituent pour l’UBCI une manière de marquer son engagement sociétal auprès d’une population fragilisée par la précarité, qui n’en reste pas moins l’avenir de la Tunisie.