L’IACE organise une formation sur la gouvernance des ressources naturelles

Le secteur des ressources naturelles en Tunisie a largement contribué à la construction de l’Etat du pays et a joué un grand rôle dans son développement économique et social. Le secteur a connu différentes phases impactées par l’environnement politique, économique et social en évolution et surtout après la révolution tunisienne.

Les subtilités de ce domaine en ont fait un sujet controversé entouré de doutes et considéré comme opaque par de nombreuses parties prenantes.

C’est dans ce contexte que l’Institut de Gouvernance des Ressources Naturelles (NRGI) et l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) co-organisent à Hammamet, du 19 au 23 novembre 2017, une formation sur la gouvernance des ressources naturelles.

Cette formation vise à améliorer la compréhension des participants des défis connexes de ce secteur en se fondant sur les expériences internationales et en les adaptant aux spécificités du contexte tunisien.

Cette formation facilitera l’échange d’expertise, d’expériences et de stratégies de plaidoyer dans le secteur des ressources naturelles tout en comblant le gap entre les entités gouvernementales et non gouvernementales et élargissant ainsi le réseau des acteurs des secteurs opérant pour une meilleure gestion des ressources naturelles et pour un développement plus durable pour le pays.

Elle offre également aux participants les compétences nécessaires pour contribuer positivement à la gouvernance des ressources naturelles en Tunisie. Un certificat d’achèvement sera remis aux participants.

La formation est accessible aux acteurs des organes de surveillance (CSO, médias, parlementaires) actifs dans le secteur des ressources naturelles et aux fonctionnaires du gouvernement travaillant sur le même secteur (PMO, Ministère de la Gouvernance, Ministère de l’Energie et des Mines, Ministère des Finances, et les entreprises publiques).

La formation est organisée sur cinq thèmes essentiels autour du thème de la gouvernance des ressources naturelles à savoir la spécificité du secteur des ressources naturelles, les licences et contrats, les politiques fiscales : régimes et analyse comparative, les entreprises publiques et la distribution du revenu et outils et les mécanismes de transparence et de gouvernance

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature (un CV et une lettre de motivation) en ligne avant le 8 novembre 2017 à l’adresse e-mail suivante : nkassab@iace.org.tn