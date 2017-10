Lancement du programme de réhabilitation d’une dizaine d’écoles

«Nwafrou kotra bech nebniou ghodwa» (Economisons une goutte pour un lendemain meilleur), tel est l’intitulé du programme de réaménagement d’écoles primaires, lancé par Vivo Energy Tunisie en partenariat avec le ministère de l’Education.

S’inscrivant dans la stratégie de responsabilité sociétale de Vivo Energy, ce programme, centré sur l’économie d’énergie, vise à susciter la contribution des automobilistes à la réhabilitation d’écoles sises dans une dizaine de régions en Tunisie.

A chaque ravitaillement en Shell FuelSave, le carburant lancé depuis mars 2014, le client pourra calculer l’économie qu’il aura réalisée, non seulement grâce aux caractéristiques intrinsèques du carburant mais aussi et surtout grâce à sa conduite économique.

Vivo Energy Tunisie s’engage à injecter l’équivalent du montant économisé par ses clients dans le budget destiné à réhabiliter les écoles.

Lors d’une cérémonie de lancement du programme «Nwafrou Kotra bech nebniou ghodwa», organisée hier, Mohamed Chaâbouni, Président-directeur général de Vivo Energy, a annoncé que le démarrage officiel est prévu pour le 31 octobre 2017 et se poursuivra jusqu’à janvier 2018.

Et d’ajouter qu’afin d’impliquer le maximum de citoyens, la chaîne partenaire El Hiwar Ettounsi, à travers l’émission «Oumour Jeddia», suivra, semaine après semaine, l’état d’avancement des travaux de restauration des écoles.

Ainsi, une panoplie de stars tunisiennes seront associées au programme pour parrainer chacune une école et contribuer à sensibiliser les téléspectateurs à la cause.

A noter que pour participer à ce programme, il suffit de se connecter sur la plateforme www.nwafrou9otra.com et remplir les champs demandés. Puis, l’utilisateur remplira une deuxième fois ces champs afin de pouvoir observer la différence entre «avant» et «après» utilisation de Shell FuelSave et des principes de la conduite économique qu’il pourra consulter sur la plateforme. Un compteur d’économie indiquera à l’utilisateur le montant économisé. Sachant que ce montant peut varier en fonction du véhicule, des conditions et du style de conduite.