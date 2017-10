Al Karama Holding: cession de l’hôtel Le Palace Gammarth

Al Karama Holding a lancé, hier, un appel à manifestation d’intérêt pour la cession de la participation publique directe et indirecte dans le capital de la Société touristique Tunisie Golfe (STTG), qui détient et exploite l’hôtel Le Palace Gammarth, soit 88,8% du capital.

A cet égard, SMART Finance, société de conseil spécialisée dans l’ingénierie financière et les investissements boursiers, a été retenu comme conseiller exclusif des cédants pour la réalisation de l’opération de cession.

Pour ce faire, les investisseurs intéressés sont invités à retirer un dossier de pré-qualification qui définit le processus et les critères de cette phase, et ce, à partir du 1er novembre 2017 à 10h au siège d’Al Karama Holding.

Ce retrait est conditionné par la signature, par un représentant légal, d’un engagement et par le paiement d’un montant non restituable de 4.000 dinars payable en espèces, par virement bancaire ou par chèque certifié libellé au nom d’Al Karama Holding.

Les investisseurs désirant participer peuvent être soit une personne physique ou morale, de nationalité tunisienne ou étrangère, agissant seul, soit un consortium dirigé par un chef de file et incluant d’autres investisseurs nationaux et/ou internationaux.

Ils devront faire parvenir leurs dossiers de manifestation d’intérêt directement par porteur contre décharge ou par Rapid-poste, le cachet du bureau d’ordre et celui de la Poste faisant foi, et ce, au plus tard le 22 décembre 2017 à 17h.

Phase de l’offre financière

Les investisseurs pré-qualifiés seront notifiés le 19 janvier 2018 et auront à leur disposition un dossier d’appel d’offres composé du règlement de cet appel, du mémorandum d’information et d’un projet de contrat de cession. Ils auront la possibilité d’effectuer des travaux de due diligence dans le cadre d’une Data Room qui sera ouverte selon un calendrier et des modalités à définir dans le dossier d’appel d’offres.

A noter que la STTG est une société de développement touristique qui détient et exploite un complexe dans la zone touristique Tunis-Côtes de Carthage, composé de l’hôtel 5* Le Palace Gammarth comportant 239 chambres et 44 suites, des espaces de loisirs et de congrès, un centre de thalassothérapie en cours de finition ainsi qu’un complexe immobilier résidentiel.