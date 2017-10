Education : et si on soumettait les cours particuliers à l’impôt ?

« Si les cours particuliers sont soumis aux impôts, cela permettrait à l’Etat d’engranger 300 millions de dinars annuellement en recettes fiscales », a annoncé l’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur (OTOC), dans un communiqué rendu public, aujourd’hui, 9 octobre. L’Organisation a indiqué l’existence d’un manque à gagner fiscal.

Et d’ajouter que le chiffre d’affaires réalisé par les enseignants et les instituteurs qui exercent les cours particuliers atteint 1 milliard de dinars par an. Tel est le principal constat d’une étude menée par l’Académie des droits du consommateur qui relève de ladite organisation sur un échantillon de 2907 parents d’élèves.

Il en ressort que les coûts des cours particuliers varient entre 30 et 60 dinars au primaire (de la première année jusqu’à la sixième année), entre 40 et 80 dinars pour le collège (de la septième à la neuvième année). Quant au cycle secondaire, c’est la flambée pour le cycle secondaire : entre 80 et 150 dinars ! Dans le même contexte, l’organisation considère que les dépenses moyennes d’un élève du primaire au secondaire est de l’ordre de 50 dinars par mois, pendant les dix mois de la scolarité.

L’étude a indiqué que les cours particuliers se transforment en activité quotidienne dans les semaines qui précèdent les examens nationaux. Sur un autre volet, l’étude a révélé que les prix des cours particuliers connaissent une évolution rapide, ce qui les place juste après les dépenses pour l’agroalimentaire et devant celles de la santé, énergie, distractions. Notons que l’indice des prix actuel ne prend pas en considération les cours particuliers.