De l’Irak à l’Espagne : l’ère de l’Etat plurinational ?

Après la victoire massive du « oui » au référendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien et la tension politique autour du référendum interdit organisé en Catalogne, le modèle de l’État-nation est confronté à ses limites face à la revendication d’identités (infra)nationales. Au-delà des nombreux échecs de l’importation du modèle de l’État-nation en Afrique, la problématique de l’hétérogénéité nationale et le réveil du principe de nationalité tendent à rattraper de vieux États-nations.

Dans l’Europe du XIXe siècle, le principe des nationalités (c’est-à-dire la revendication des peuples dotés d’une conscience nationale à se constituer en État) a motivé la création d’une série de nouveaux États. Au XXe siècle, ce mouvement est ponctué par la Conférence de paix de Paris. Alors que le principe des nationalités a été au cœur de la dislocation des empires multiethniques (exemple de l’Empire ottoman), il prend la forme tout au long du XXe siècle du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » face aux empires coloniaux européens (qui s’étendent en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie), invoqué par des mouvements de libération nationale qui se placent dans la lignée des déclarations d’indépendance des États-Unis en 1776, et de celles qui ont traversé l’Amérique latine au début du XIXᵉ siècle. Conséquence juridique du principe des nationalités, le droit à l’autodétermination consacré par la Charte des Nations unies a justifié la création des États nés à la suite des vagues successives de décolonisation. Utilisé comme fondement juridique du droit des peuples colonisés à l’indépendance, il a abouti à la multiplication des États nationaux. Or l’« autodétermination » des peuples/minorités, invoquée notamment au nom du « principe de nationalité », aboutit en règle générale à un « droit à l’État » signifiant un « droit à la sécession » contre un État existant.

Le spectre de déstabilisation de l’État justifie la réticence du droit international à l’application effective du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » – au nom de la souveraineté de l’État –, et ce, malgré l’affirmation de l’article 1er, alinéa 2 de la Charte des Nations unies, organisation dont l’un des buts est de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ». Ainsi, des nations sans État continuent à exister au XXIe siècle.

Si le principe des nationalités fonde le « droit à l’État », le lien entre État et nation qu’elle sous-tend ne correspond pas à une réalité universelle. Il existe une alternative théorique et empirique au modèle de l’État-nation : l’État multinational. Né historiquement dans le cadre d’empires (austro-hongrois, ottoman, etc.), l’État multinational (exemples du Canada, de la Suisse, de la Belgique ou encore de la Bosnie-Herzégovine) correspond à une société politique qui réunit plusieurs nations partageant le sentiment d’avoir un destin commun. Contrairement à l’État-nation, il « n’a pas pour projet de construire en fait et en droit une collectivité unifiée et homogène de citoyens égaux et indifférenciés, mais d’assurer la coexistence d’une pluralité de peuples » grâce à la gestion commune des affaires publiques et la gestion propre des affaires nationales (Pierré-Caps, 2014, p. 374).

Le rapport de justification entre la nation et l’État qui est censé la représenter s’en trouve potentiellement distendu, donnant naissance à des concepts oxymoriques comme celui de « minorités nationales ». Celles-ci sont incluses au sein de l’État. Non seulement le droit interne tend à reconnaître à ces « nations minoritaires » une autonomie territoriale ou personnelle pour mieux canaliser toute velléité indépendantiste/sécessionniste, mais le droit de l’ordre juridique international protège leurs droits (culturels, linguistiques, politiques…). Dans certains pays, la « réactivation » du fait tribal menace l’unité nationale. La tribu représente à la fois un phénomène prémoderne, si l’on conçoit que la tribu est une forme d’organisation antérieure à l’instauration de l’État-nation, et post-moderne, si l’on conçoit que la dimension transnationale et réticulaire du fait tribal s’articule parfaitement avec la mondialisation de l’information et le progrès technique.

Toutefois, en pratique, la réalisation de l’État « plurinational » s’avère délicate, car elle risque d’exacerber des revendications identitaires conflictuelles, menant à la sécession et à la formation de nouveaux États-nations indépendants. Sans en arriver à ce cas extrême, la question identitaire n’est pas sans effet sur l’organisation ou l’agencement territorial de l’État ; celui-ci a tendance à la fois « à exprimer et contenir les aspirations identitaires infra-nationales : autonomie politique régionale (Italie, Espagne), reconnaissance des droits des minorités nationales (Europe centrale et orientale et Afrique), fédéralisme asymétrique (Royaume-Uni, Belgique) »…

