Concours: la STB recrutera 190 cadres

La Société Tunisienne de Banque (STB) organisera un concours public externe sur dossier et sur épreuves écrites et orales pour le recrutement de 190 cadres.

La Banque a annoncé que la date d’ouverture des inscriptions est fixée au 30 septembre 2017 ; alors que la date de clôture est prévue pour vendredi 20 octobre prochain.

Pour plus de détails sur les conditions de participation et d’inscription, les intéressés sont appelés à consulter le site web https://recrutement.stb.com.tn.

Il est à rappeler que la STB a organisé, en avril 2016, son dernier concours public externe sur dossier et sur épreuves écrites et orales pour recruter 350 agents et cadres.

Les différentes spécialités demandées ont été comme suit: économie, gestion, finances, marketing et communication, management de qualité, anglais d’affaires, relations internationales, commerce international, comptabilité, archives et documentation, droit, gestion des ressources humaines, intervention sociale ou en service social, génie industriel, génie civil, informatique, sécurité informatique, réseaux et télécommunications, climatisation et chauffage, électromécanique, électrique et électronique.