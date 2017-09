La population africaine va doubler à l’horizon de 2050

D’après une étude récente de l’Institut français d’études démographiques (INED) la population mondiale continue de croître : d’ici 2050, elle devrait s’accroître d’un tiers, passant de 7,5 milliards à 10 milliards. En ce qui concerne le nombre d’habitants du continent africain, l’étude considère qu’il existe une forte probabilité pour qu’il double.

La même source considère que, « l’un des grands changements à venir est le formidable accroissement de la population de l’Afrique ». Comptant 1,2 milliard d’habitants en 2017, le continent devrait avoisiner les 2,5 milliards en 2050 et « pourrait quadrupler pour atteindre 4,4 milliards en 2100, ceci malgré le sida ». lit-t-on dans la même étude.

Par ailleurs, l’explosion démographique de l’Afrique ne peut qu’être bénéfique pour l’économie et pour les exportateurs vers les pays africains. Ainsi avec une grande population et une forte consommation l’Afrique demeure un client potentiel et un terrain vierge pour les exportateurs. faut-t-il encore rappeler que la Tunisie n’a que 0,4% de part de marché de l’Afrique ? Un taux qui doit être revu à la hausse.

A titre d’exemple, le Nigeria est le pays le plus peuplé en Afrique avec 193 millions d’habitants (2017), la première économie du continent selon le classement par PIB nominal (2016), le premier producteur africain et cinquième exportateur mondial de pétrole (2016) et le 4ème pays qui a attiré le plus d’investissements directs étrangers en 2014 à hauteur de 4,7 milliards de dollars.