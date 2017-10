Maxula Jasmin, nouveau fonds destiné en priorité aux professions libérales

La société de gestion d’actifs «Maxula Gestion» a lancé son troisième fonds baptisé «Maxula Jasmin», et ce, après ses deux autres fonds «Maxula Espoir» avec 19 millions de dinars et «Maxula Croissance Entreprises» avec 14 millions de dinars.

Ce nouveau fonds ciblera les sociétés en quête d’expansion, ayant de grandes perspectives de développement et créatrices de valeur. L’objectif de ce nouveau vecteur d’investissement est de financer les entreprises tunisiennes, de contribuer à leur développement et de participer à l’effort national de développement.

En ce qui concerne les souscriptions qui sont déjà ouvertes, elles représentent une alternative d’investissement et d’épargne attractive et avantageuse aux personnes exerçant des professions libérales, à savoir les médecins, les avocats, les experts-comptables, les pharmaciens et les architectes. Le montant minimum des souscriptions est fixé à 100 dinars.

Sachant que cette opération pourrait réussir dans la mesure où on espère la collecte, au bout du compte, de 500 millions de dinars, et ce, si on compte 50 mille personnes exerçant dans les professions libérales et si chacune d’elles place 10 mille dinars sur cinq ans.

Permettant de bénéficier d’un abattement fiscal de 100%, le fonds sera principalement dédié à l’accompagnement et au financement de petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes installées dans les régions intérieures du pays et qui représentent de forts potentiels de croissance dans leurs secteurs d’activité, et ce, en collaboration directe avec la BFPME.

Sur les 19 mille PME que compte la Tunisie, plus de cinq mille ont des problèmes de fonds propres et de commercialisation de leurs produits.

Il sera également dédié aux entreprises qui ciblent des marchés à l’export dans le but de leur donner une autre dimension internationale et de contribuer à la réduction du déficit commercial du pays.

A noter que Maxula Gestion mettra à la disposition des pépites tunisiennes basées dans les régions intérieures des experts pour les accompagner dans le développement de leurs activités.