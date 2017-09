Leila Chettaoui: « La stratégie de BCE est à la fois tactique et assez forte »

Au lendemain de l’interview du Président de la République accordée à la chaîne nationale. Les propos du Chef de l’Etat n’ont pas laissé de marbre la classe politique. La plupart y voit un double discours constructif.

Leila Chettaoui, députée du bloc parlementaire Machrou3 Tounes a souligné que la situation peut être définie comme une marche arrière par rapport à sa récente interview déjà accordée à la Presse, où il a tenu des propos assez durs envers le mouvement Ennahdha. Elle précise dans ce contexte: « Il s’agit en quelque sorte d’un double discours dans le sens où il se rattrape pour dire à Ennahdha a encore du travail à faire, notamment en ce qui concerne la séparation officielle entre la religion et la politique. Or la stratégie de BCE est à la fois tactique et assez forte toute comme ses dernières sorties aux médias ».

Et de poursuivre: « Le discours du président de la République est assez clair: ne pas rompre le dialogue avec le parti Ennahdha, mais en même temps le pousser dans ses derniers retranchements, c’est à dire, le pousser définitivement à une annonce officielle d’une rupture définitive avec l’islam politique et son entrée dans le camp des modernistes ».

Evoquant le message lancé à Hamma Hammami, le porte-parole du Front populaire, Mme Chettaoui a exprimé que le message est assez clair. « Le Chef de l’Etat lui fait remarquer qu’ il fait partie de la même famille démocratique et qu’il n’a pas le droit de laisser la place ni à Harak tounes el irada ni au courant démocratique de s’autoproclamer comme étant de l’opposition ».

« Le fait d’être le leader de l’opposition, Hamma Hammami dispose déjà d’une légitimité historique contrairement aux autres qui se sont construits récemment. D’autant plus le courant démocratique est en train de phagocyter le front populaire dans le processus électoral », indique Mme Chettaoui

Elle conclut: « Je pense qu’il est important de rappeler l’historique entre BCE et Hamma Hammami, et leur combat ensemble pendant le sit-in d’Errahil ( le sit-in du départ) en 2013. Quant au mot “ Fasse9” signifie que cette personne est sortie de la droiture ».