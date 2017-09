Moez Joudi : la loi sur la réconciliation redonnera confiance à l’administration

Après l’adoption le 13 septembre de la loi sur la réconciliation administrative à l’ARP, par 117 voix pour, neuf contre et une abstention, il est important de savoir quel sera son impact ainsi que les conclusions à en tirer.

Joint par téléphone, le président de l’Association tunisienne de gouvernance (ATG), a fait savoir qu’il s’agit d’une bonne initiative, « même si au départ, il y a eu beaucoup de controverses ou encore des positions qui semblent exagérées ».

Et d’ajouter: « Cela dit, le président de la République a le plein droit de proposer des initiatives au législatif. La réconciliation est un objectif noble. Tout comme il faut se rappeler qu’on avait abordé le principe de la réconciliation, à travers la Constitution de 2014, qui prévoit le processus de la justice transitionnelle. Mais la seule différence entre le législatif et ce processus c’est d’accélérer les procédures sur les questions économiques. Or l’IVD a pris beaucoup de retard, sachant que cette instance est très controversée, notamment sa présidente, par les querelles et les conflits. »



Selon lui, il s’agit d’un dispositif parmi d’autres. Car, pour relancer l’économie nationale, il faut un ensemble de décisions et de réformes qui aideront au sauvetage économique. De ce fait, cette loi redonnera confiance à l’administration parce qu’elle concerne les cadres administratifs et les assimilés fonctionnaires c’est à dire, les gouverneurs, les ministres et les secrétaires d’Etat.

M Joudi précise dans ce contexte: « Dans le système de Ben Ali, c’était lui qui décidait et les gens exécutaient. En outre, certaines personnes n’ayant pas touché de pot-de-vin, se retrouvent poursuivis depuis sept ans; ce sont eux les concernés. »