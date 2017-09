Biographie de Mohamed Ridha Chalghoum, nouveau ministre des Finances

Mohamed Ridha Chalghoum a été nommé, aujourd’hui, en qualité de ministre des Finances. Il occupait le poste, depuis le 17 février 2016, de premier conseiller auprès du Président de la République, Béji Caïd Essebsi, chargé du suivi des réformes économiques.

Né en 1962 à Gafsa, Mohamed Ridha Chalghoum est titulaire d’un diplôme d’études supérieures, spécialité financement du développement et d’une licence en sciences économiques. Il est également diplômé de l’Institut de la Défense nationale.

Il a occupé le poste de président du Conseil du marché financier (CMF ), avant de devenir membre du Conseil économique et social. Il a également occupé plusieurs postes au sein du ministère des Finances, soit en qualité de chef de cabinet auprès du ministre, directeur général des avantages fiscaux et financiers et directeur de l’épargne et du marché financier.

Du 14 janvier 2010 jusqu’au 27 janvier 2011, à la fin du règne du président déchu et au sein du premier gouvernement de Mohamed Ghannouchi, il occupait le poste de ministre des Finances.

Il a été aussi membre de conseils d’administration de certaines banques et instances économiques et sociales.

Depuis 2011, Mohamed Ridha Chalghoum est président-directeur général de la Société tunisienne de garantie qui gère des fonds de garantie provenant essentiellement de l’Etat tunisien, de la Banque mondiale, de l’Union européenne et de l’Agence française de développement.

Dans le contexte des procès intentés après la chute du régime de Ben Ali, il avait été entendu par la justice le 4 avril 2011.