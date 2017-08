La Tunisie ne figure pas dans le classement de Shanghai des meilleures universités édition 2017.

A lire le classement, l’on constate qu’aucune université maghrébine n’y figure. Seules deux universités arabes figurent dans le classement, à savoir l’Arabie saoudite et l’Egypte. Notons par ailleurs que les trois universités en tête de ce classement sont, sans surprise, les universités US de Harvard, Stanford et Cambridge.