22 MDT pour la réalisation du parc d’attractions Sfax Land

En présence de nombreuses personnalités sfaxiennes et tunisoises, le premier grand parc d’attractions, Sfax Land, a été inauguré récemment à Sfax, et ce, lors d’une cérémonie très conviviale.

Construit et géré par ZINADI Entertainment, une filiale du géant libanais ZINADI Holding, un groupe de sociétés dont les activités englobent les parcs d’attractions, la construction, la promotion immobilière et l’industrie au Liban, en Algérie, au Moyen-Orient et en Tunisie. Sfax Land permettra de créer une nouvelle destination loisirs pour les familles à des prix très abordables. « Nous avons choisi Sfax, pour combler le déficit que la ville connaissait en termes de loisirs et d’attractions, au contraire d’autres grandes cités comme Tunis ou Sousse, voire Djerba. Nous sommes très fiers d’avoir enfin concrétisé Sfax Land et nous remercions les autorités tunisiennes de nous avoir soutenus tout au long de ce projet », a annoncé Naim Hobeika, Directeur Général de ZINADI Entertainment.

Et d’ajouter qu’on ne viendra pas seulement à ce nouveau parc pour les attractions, mais pour vivre des moments inoubliables en famille ou entre amis. «Nous prévoyons, très bientôt, d’organiser sur le site des événements culturels ou éducationnels qui, avec les attractions du parc et l’ambiance conviviale que nous voulons y développer, ajouteront encore à la dimension loisirs et sorties que nous voulons développer et offrir aux Sfaxiens et à leur région», affirme t-il.

D’un montant d’investissement de plus de 22 millions de dinars, ce projet qui s’étend sur 18 000 m², emploiera environ 150 collaborateurs, tous recrutés dans la proche région de Sfax.

Il regorgera de différentes attractions originales, sécurisées et souvent novatrices, sources de multiples sensations à différents niveaux et pour tous les âges. Il proposera, ainsi, un restaurant, « Le Mangetout », offrant des cuisines libanaise, internationale et tunisienne ainsi qu’une pizzeria, la Pizza74 et un café, l’Aquapool.

A noter que Sfax Land sera ouvert à tout visiteur, qui pourra librement accéder au bar, à la pizzéria ou au restaurant sans être obligé de profiter des attractions du parc, tous les jours de 17h à 1h du matin.