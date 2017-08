Qui serait au gouvernement ? Les dernières rumeurs…

Les rumeurs vont bon train quant on parle du remaniement ministériel. Selon nos sources, le remaniement ministériel serait restreint et inclurait le remplacement de trois postes vacants ainsi que la réintégration du ministère de la Fonction publique et de la bonne gouvernance au sein du gouvernement d’union nationale.

« Quant à la liste fuitée, elle ne servirait qu’à déstabiliser le paysage politique », affirme une source digne de foi.

Notons que cette liste proposée depuis hier est la suivante: